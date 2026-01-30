Šokantni detalji iz novoobjavljenih mejlova: Bil Gejts dobio polnu bolest od jedne od Epstnovih devojaka?

U jednom od brojnih novoobjavljenih mejlova, osuđeni pedofil i pokojni milijarder Džefri Epstin navodi da je Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, osnivač i bivši direktor kompanije Microsoft te suosnivač Fondacije Bill & Melinda Gates, navodno dobio polno prenosivu bolest nakon seksualnih odnosa s mladim Ruskinjama, prenosi britanski The Telegraph.

Epstin, koji je 2019. godine pronađen mrtav u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, u mejlu od 18. jula 2013. godine sebi je poslao poruku s ozbiljnim i krajnje neugodnim tvrdnjama na račun osnivača Microsofta.

- Tražite od mene da izbrišem mejlove u vezi s vašom polno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam obezbijedim antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa - navodi se u poruci.

Šokantni detalji

Istog jutra, u 1:03, Epstin je sebi poslao još jedan mejl u kojem najavljuje ostavku u Fondaciji Bill & Melinda Gates. Budući da Epstin nikada nije formalno radio za tu fondaciju, smatra se da je u mejlu prenio riječi treće osobe.

- Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Bila… Kao njegova desna ruka, od mene je traženo, a ja sam pogrešno pristao da učestvujem u radnjama koje su varirale od moralno neprimjerenih do etički problematičnih, a više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona… Od pomaganja Bilu da nabavlja lijekove kako bi se nosio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim intimnim odnosima s udatim ženama, kao i zahtjeva da mu obezbijedim Adderall za turnire u bridžu, budući da sam ljekar, ali nemam pravo da pišem recepte - stoji u mejlu.

Optužbe koje se odnose na Gejtsa nisu zvanično potvrđene i potiču iz miliona dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u petak. U dokumentima se nalaze i fotografije, bez navedenog datuma, na kojima se vidi Bil Gejts u društvu žene čije je lice zamagljeno.

Bil Gejts i Melinda Gejts bili su u braku od 1994. do 2021. godine. Melinda je ranije nagovijestila da su Gejtsovi vanbračni odnosi, kao i njegova povezanost s Epstinom, bili među faktorima koji su doprinijeli razvodu, ali nije iznosila dodatne detalje.

Odnos s Epstinom

Gejts je, s druge strane, dosljedno umanjivao značaj svog odnosa s Epstinom. "Nisam imao poslovni odnos niti sam bio njegov prijatelj", izjavio je 2019. godine za The Wall Street Journal.

Ipak, prema pisanju The New York Timesa, njih dvojica su se sastajali više puta od 2011. godine nadalje, i to nakon što je Epstin već bio osuđen zbog podsticanja maloljetničke prostitucije.

Spiskovi putnika Epstinovog privatnog aviona pokazuju da je Gejts s njim putovao iz aerodroma Teterboro u Nju Džerziju do Palm Biča na Floridi u martu 2013. godine.

Uprkos svemu, Gejts je više puta ponovio da žali zbog povezanosti s Epstinom i negirao bilo kakve neprimjerene radnje, podsjeća The Telegraph.