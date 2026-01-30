Tramp postavio Iranu rok za prihvatanje sporazuma uoči moguće vojne akcije

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u Ovalnom uredu da je vlastima u Iranu postavio jasan rok za prihvatanje sporazuma, dok Sjedinjene Američke Države u isto vrijeme upućuju značajne vojne snage u regiju, uoči moguće vojne akcije protiv Islamske Republike.
Tramp je potvrdio da je rok direktno prenesen Teheranu, naglašavajući da detalje vremenskog okvira zna isključivo iranska strana, ali nije precizirao kada tačno postavljeni rok ističe.
Upitan postoji li plan povlačenja američkih snaga iz regije, Tramp je izbjegao konkretan odgovor, navodeći da američki ratni brodovi "moraju negdje ploviti" te da "mogu ploviti i vrlo blizu Irana".
Američki predsjednik ponovo je izrazio "zahvalnost" iranskom vrhu zbog, kako je naveo, odustajanja od oko 800 planiranih egzekucija antivladinih demonstranata, iako vlasti u Teheranu nikada nisu zvanično potvrdile da su takva pogubljenja bila zakazana.
Tramp je ranije zaprijetio vojnom akcijom ukoliko iranski režim nastavi s pogubljenjima demonstranata, što su brojni izvještaji opisivali kao praksu u kojoj su stradale hiljade ljudi. U novoj izjavi dodatno je naglasio da se prema Iranu kreće "velika armada".
- Nadamo se da ćemo postići sporazum. Ako postignemo sporazum, to je dobro. Ako ne postignemo sporazum, vidjet ćemo šta će se dogoditi - poručio je Tramp.
Sjedinjene Američke Države tvrde da svaki eventualni dogovor s Iranom mora uključivati potpunu zabranu obogaćivanja uranija, uklanjanje već obogaćenog uranija s iranskog teritorija, ograničavanje iranskih zaliha dalekometnih projektila, kao i značajno smanjenje podrške Teherana savezničkim oružanim grupama u regiji.
Iranske vlasti su, međutim, poručile da ovakve uslove smatraju neprihvatljivim te da na ultimatume neće pristajati.