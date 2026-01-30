Tramp postavio Iranu rok za prihvatanje sporazuma uoči moguće vojne akcije

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u Ovalnom uredu da je vlastima u Iranu postavio jasan rok za prihvatanje sporazuma, dok Sjedinjene Američke Države u isto vrijeme upućuju značajne vojne snage u regiju, uoči moguće vojne akcije protiv Islamske Republike.

Tramp je potvrdio da je rok direktno prenesen Teheranu, naglašavajući da detalje vremenskog okvira zna isključivo iranska strana, ali nije precizirao kada tačno postavljeni rok ističe.

Upitan postoji li plan povlačenja američkih snaga iz regije, Tramp je izbjegao konkretan odgovor, navodeći da američki ratni brodovi "moraju negdje ploviti" te da "mogu ploviti i vrlo blizu Irana".