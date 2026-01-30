Urušavanje rudnika u Kongu odnijelo više od 200 života

Više od 200 osoba poginulo je ove sedmice u urušavanju rudnika koltana Rubaja na istoku Demokratske Republike Kongo, izjavio je u petak glasnogovornik pobunjeničkog guvernera provincije u kojoj se rudnik nalazi, Lubumba Kambere Mujisa.

Rubaja proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana, koji se prerađuje u tantal – metal otporan na visoke temperature, a koji se koristi u proizvodnji mobilnih telefona, računara, zrakoplovnih komponenti i plinskih turbina.

Lokacija na kojoj lokalno stanovništvo ručno kopa za svega nekoliko dolara dnevno nalazi se pod kontrolom pobunjeničke grupe M23 još od 2024. godine. Do urušavanja je došlo u srijedu, a tačan broj poginulih nije bio poznat sve do petka navečer.

- Više od 200 osoba stradalo je u ovom klizištu, uključujući rudare, djecu i prodavačice. Neki ljudi su spašeni na vrijeme i imaju teške povrede - rekao je Mujisa.

Ujedinjeni narodi navode da je grupa M23 pljačkala bogatstva Rubaje kako bi finansirala pobunu koju, prema tim tvrdnjama, podržava vlada susjedne Ruande, što Kigali odbacuje i negira.

Teško naoružani pobunjenici, čiji je cilj svrgavanje vlade u Kinšasi i zaštita manjinske kongoanske populacije Tutsija, tokom žestokog napredovanja prošle godine zauzeli su dodatne teritorije bogate mineralima na istoku Konga.