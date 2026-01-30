Žena uhapšena u Bilbau: "Ubila je muža, odrezala mu genitalije pa otišla u shopping"

Pedesetpetogodišnja žena uhapšena je u Bilbau pod sumnjom da je ubila svog 67-godišnjeg partnera, saopćili su španski mediji. Prema dostupnim informacijama, hapšenje je izvršeno jutros u stanu u gradskoj četvrti Uribarri, nedaleko od stare gradske jezgre.

Baskijska autonomna policija Ertcainca potvrdila je da je privedena žena južnoameričkog porijekla, dok je žrtva opisana kao muškarac evropskog porijekla. U službenom saopćenju navodi se da su policijski službenici, po dojavi o mogućem ubistvu, izašli na adresu i u stanu zatekli tijelo muškarca s vidljivim tragovima nasilne smrti.

- Policijski službenici su po dojavi o mogućem ubistvu izašli na adresu u četvrti Uribarri. U stanu su zatekli tijelo muškarca s očitim tragovima nasilne smrti. U stanu se nalazila i 55-godišnja žena koja je izjavila da je ubila svog partnera, nakon čega je uhapšena. Pokrenuli smo istragu kako bismo rasvijetlili sve okolnosti događaja - saopćila je policija.

Istražitelji nisu željeli komentirati navode o prirodi povreda niti tvrdnje da je osumnjičena nakon zločina napustila stan i otišla u kupovinu. Te informacije prvi je objavio Telecinco. Istraživački novinar Alfons Egea (Alfonso Egea), saradnik te televizije, naveo je na društvenoj mreži X: "Žena se predala u Bilbau nakon što je nasmrt izbola svog muža i nakon toga mu amputirala genitalije. Poslije zločina otišla je u kupovinu s krvavim rukama."

Policija zasad nije objavila nacionalnost žrtve. Komšije su izjavile da je par živio u iznajmljenom stanu na petom spratu zgrade. Prema njihovim riječima, ubijeni muškarac bio je vlasnik lokalnog bara i veći dio života proveo je u tom dijelu grada, dok se njegova partnerica doselila prije otprilike četiri godine.