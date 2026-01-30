Objavljen mail Ilona Maska u novim Epstinovim dokumentima: "Kad je pravo vrijeme da dođem na ostrvo?"

Američki milijarder Ilon Mask slao je mailove Džefriju Epstinu krajem 2013. godine kako bi koordinirao put na Epstinovo karipsko ostrvo, pokazuju dokumenti koje je Ministarstvo pravde SAD-a objavilo u petak.

Mask je ranije tvrdio da je odbio pokušaje Džefrija Epstina da ga nagovori da posjeti jedno od dva ostrva koja je Epstein posjedovao – Great St. James i Little St. James – na Američkim Djevičanskim ostrvima, u blizini Britanskih Djevičanskih ostrva. Little St. James bio je epicentar Epstinovog višedecenijskog zlostavljanja djevojčica i mladih žena.

Razmjena između Maska i Epstina

Dana 13. decembra 2013. godine, Mask je poslao mail Epstinu:

- Bit ću u oblasti BVI/St Bart’s tokom praznika. Postoji li dobro vrijeme za posjetu?“

Epstin je odgovorio dva dana kasnije rekavši da bi početak nove godine bio dobar, dodajući: "Uvijek ima mjesta za tebe". Na Božić, Epstin je u drugom mailu napisao: "2. ili 3. bi bili savršeni. Doći ću po tebe."