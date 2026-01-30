Objavljen mail Ilona Maska u novim Epstinovim dokumentima: "Kad je pravo vrijeme da dođem na ostrvo?"

Američki milijarder Ilon Mask slao je mailove Džefriju Epstinu krajem 2013. godine kako bi koordinirao put na Epstinovo karipsko ostrvo, pokazuju dokumenti koje je Ministarstvo pravde SAD-a objavilo u petak.
Mask je ranije tvrdio da je odbio pokušaje Džefrija Epstina da ga nagovori da posjeti jedno od dva ostrva koja je Epstein posjedovao – Great St. James i Little St. James – na Američkim Djevičanskim ostrvima, u blizini Britanskih Djevičanskih ostrva. Little St. James bio je epicentar Epstinovog višedecenijskog zlostavljanja djevojčica i mladih žena.
Razmjena između Maska i Epstina
Dana 13. decembra 2013. godine, Mask je poslao mail Epstinu:
- Bit ću u oblasti BVI/St Bart’s tokom praznika. Postoji li dobro vrijeme za posjetu?“
Epstin je odgovorio dva dana kasnije rekavši da bi početak nove godine bio dobar, dodajući: "Uvijek ima mjesta za tebe". Na Božić, Epstin je u drugom mailu napisao: "2. ili 3. bi bili savršeni. Doći ću po tebe."
Mask je prvo odgovorio da će morati odletjeti nazad u Los Anđeles u noći 2. januara, prije nego što je rekao da bi mogao pomjeriti svoj odlazak za jedan dan.
- Kada bi trebali krenuti na tvoje ostrvo drugog? - upitao je Mask Epstina.
Predstavnici Maska nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar o novim mailovima.
Iz mailova nije jasno da li je Mask na kraju zaista posjetio ostrvo. Međutim, dokumenti pokazuju nivo komunikacije između ovog para koji ranije nije bio poznat – uprkos Maskovim tvrdnjama da je odbio Epstina i pokušaje da poveže protivnike sa njim.
Sukob Maska i Trampa
Tokom eksplozivnog sukoba prošle godine, Mask je sugerisao da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp usporio objavljivanje Epstinovih dosijea jer se njegovo ime nalazilo u njima. To je bio dio sloma odnosa između predsjednika i Maska, koji je bio jedan od njegovih najbližih savjetnika.
U septembru, nakon što je Maskovo ime uključeno u drugu seriju dokumenata, on je pokušao da se distancira od osuđenog seksualnog prijestupnika, navodeći na mreži X: "Epstin je pokušao da me nagovori da odem na njegovo ostrvo i ja sam odbio".