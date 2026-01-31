Saudijci se ipak neće protiviti novom napadu SAD-a na Iran

Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman (Khalid bin Salman), izjavio je tokom privatnog brifinga održanog u petak u Vašingtonu (Washingtonu) da će, ukoliko predsjednik Donald Tramp (Trump) ne ispuni svoje prijetnje prema Iranu, vlasti u Teheranu iz ove situacije izaći jače. To su za Axios potvrdila četiri izvora koja su prisustvovala sastanku. Ovakva poruka predstavlja odstupanje od dosadašnjih javnih stavova Saudijske Arabije, u kojima se upozoravalo na opasnost eskalacije, ali i od izražene zabrinutosti koju je prijestolonasljednik Muhamed bin Salman (Mohammed bin Salman) iznio Trampu prije tri sedmice. Upravo to upozorenje bilo je jedan od razloga zbog kojih je američki predsjednik tada odlučio odgoditi eventualni napad.

Halid bin Salman, mlađi brat prijestolonasljednika i njegov najbliži saradnik, boravio je u Vašingtonu na razgovorima o Iranu u trenutku kada se region priprema za moguću američku vojnu akciju i potencijalni odgovor Teherana, za koji je Iran zaprijetio da će biti "bez presedana". Tramp je u međuvremenu naredio značajno jačanje američkog vojnog prisustva u Zaljevu, iako zvaničnici Bijele kuće naglašavaju da konačna odluka još nije donesena te da diplomatska opcija i dalje ostaje otvorena. Trenutno ne postoje ozbiljni direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država (United States of America) i Irana. Američki zvaničnici navode da Teheran ne pokazuje spremnost za sporazum zasnovan na maksimalističkim zahtjevima Vašingtona.

- Iran uvijek želi sklopiti dogovor. Ali kakav dogovor želite sklopiti je problem. Kakav dogovor Iran želi i kakav dogovor SAD prihvata? To je vrlo dobro pitanje i trenutno ne vidimo da se to može uskladiti - rekao je jedan zvaničnik iz Zaljeva. Halid je u četvrtak održao višesatni sastanak u Bijeloj kući sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio), ministrom odbrane Pitom Hegsetom (Pete Hegseth), izaslanikom Bijele kuće Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) te predsjedavajućim Združenog generalštaba, generalom Danom Kaineom (Dan Caine). Prema izvoru upoznatom sa sadržajem razgovora, centralna tema bila je mogućnost američkog vojnog udara na Iran. Zvanični stav Saudijske Arabije u javnosti ostao je izrazito oprezan. Muhamed je u srijedu, tokom telefonskog razgovora s iranskim predsjednikom, poručio da kraljevina neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svog zračnog prostora za napad na Iran. U saopćenju saudijskih vlasti navedeno je da poštuju iranski suverenitet i da zagovaraju diplomatsko rješenje krize. Ipak, Halid bin Salman je bio znatno otvoreniji tokom jednosatnog sastanka održanog u petak s oko 15 stručnjaka za Bliski istok iz think-tankova i predstavnicima pet jevrejskih organizacija. Prema navodima izvora, izjavio je kako smatra da će Tramp, nakon višesedmičnih prijetnji, biti primoran poduzeti vojnu akciju, ali da će pritom nastojati smanjiti rizik šire regionalne eskalacije. - U ovom trenutku, ako se to ne desi, to će samo ohrabriti režim", rekao je KBS, prema riječima prisutnih. Dva izvora navode da su stekli utisak kako je KBS sličnu poruku prenio i tokom sastanka u Bijeloj kući. Ipak, dodaju da je taj sastanak napustio bez jasnog uvida u stvarnu strategiju ili namjere Trampove administracije prema Iranu. Na odvojenom brifingu u petak, jedan zvaničnik iz Zaljeva izjavio je da je region "zaglavljen" u situaciji u kojoj bi američki napad na Iran mogao proizvesti "loše posljedice", dok bi izostanak napada značio da će "Iran iz svega ovoga izaći jači". Prije samo tri sedmice, Saudijci su, prema navodima američkih zvaničnika, praktično molili Sjedinjene Američke Države da ne bombarduju Iran, upozoravajući na opasnost izbijanja regionalnog rata.