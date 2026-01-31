Tramp se spominje u novim dokumentima o Epstinu, pedofil ga ismijavao: "Ne shvatate koliko je glup"

Objavljivanje više od tri miliona dokumenata povezanih sa slučajem američkog pedofila Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) ponovo je potreslo američku, ali i svjetsku javnost.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da se i u ovim novim materijalima često pojavljuje ime američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Kao i tokom ranijih objava Epstinovih dosijea, Trampovo ime se u dokumentima spominje hiljadama puta. Iako je veliki broj tih navoda bezazlen, pojedini uključuju i nepotvrđene prijave dostavljene FBI-u, u kojima se tvrdi da je Tramp navodno zlostavljao maloljetne djevojke.

Jedan od dokumenata odnosi se na izjavu Epstinove žrtve datu FBI-u, u kojoj navodi da ju je Epstinova dugogodišnja saradnica Gislen Maksvel (Ghislaine Maxwell) na jednoj zabavi upoznala s Donaldom Trampom te nagovijestila da je ona „dostupna“. Ova informacija navedena je u internom memorandumu FBI-a koji je objavljen u petak.

Memorandum FBI-a potiče iz sredine 2021. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je Gislen Maksvel osuđena po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prema navodima iz dokumenta, svjedokinja je istakla da se između nje i Trampa na kraju „ništa nije dogodilo“, a važno je naglasiti da istražitelji nikada nisu podigli optužnicu protiv Trampa zbog umiješanosti u Epstinove ili Maksveline zločine.