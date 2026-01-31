Tramp se spominje u novim dokumentima o Epstinu, pedofil ga ismijavao: "Ne shvatate koliko je glup"

Objavljivanje više od tri miliona dokumenata povezanih sa slučajem američkog pedofila Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) ponovo je potreslo američku, ali i svjetsku javnost.
Posebnu pažnju izaziva činjenica da se i u ovim novim materijalima često pojavljuje ime američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).
Kao i tokom ranijih objava Epstinovih dosijea, Trampovo ime se u dokumentima spominje hiljadama puta. Iako je veliki broj tih navoda bezazlen, pojedini uključuju i nepotvrđene prijave dostavljene FBI-u, u kojima se tvrdi da je Tramp navodno zlostavljao maloljetne djevojke.
Jedan od dokumenata odnosi se na izjavu Epstinove žrtve datu FBI-u, u kojoj navodi da ju je Epstinova dugogodišnja saradnica Gislen Maksvel (Ghislaine Maxwell) na jednoj zabavi upoznala s Donaldom Trampom te nagovijestila da je ona „dostupna“. Ova informacija navedena je u internom memorandumu FBI-a koji je objavljen u petak.
Memorandum FBI-a potiče iz sredine 2021. godine, nekoliko mjeseci prije nego što je Gislen Maksvel osuđena po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Prema navodima iz dokumenta, svjedokinja je istakla da se između nje i Trampa na kraju „ništa nije dogodilo“, a važno je naglasiti da istražitelji nikada nisu podigli optužnicu protiv Trampa zbog umiješanosti u Epstinove ili Maksveline zločine.
Novoobjavljeni set dokumenata također pokazuje kako su Džefri Epstin i osoba za koju se čini da je Gislen Maksvel 2011. godine razmatrali strategiju odgovora na nove optužbe žene koja je tvrdila da je bila zaposlena u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago.
U jednom e-mailu Epstin se obraća bivšem direktoru Trampovog lanca odmarališta, Nikolasu Ribisu (Nicholas Ribis), spominjući „djevojku iz novih novina“ koja je tvrdila da je radila u Mar-a-Lagu 1998. godine, kada je imala 15 godina. Epstein je, međutim, smatrao da je to bilo 2000. godine, kada je imala 17 godina.
- Koga bih išao provjeriti, ne znam kako bi Donald reagirao - napisao je Epstin.
Tu poruku potom prosljeđuje GMAX-u, na šta dobija odgovor:
- Mislio sam da si rekao da ne miješamo Donalda.“
U petak su objavljeni i brojni e-mailovi između Džefrija Epstina i bivšeg američkog ministra finansija te nekadašnjeg predsjednika Univerziteta Harvard, Larija Samersa (Larry Summers).
Iz prepiske je vidljivo da su njih dvojica tokom Trampovog prvog predsjedničkog mandata komentarisali i ogovarali aktuelnog predsjednika.
- Koliko je Donald kriv - upitao je Samers u e-mailu iz maja 2017. godine, nakon čega je razmatrao i mogućnost da je Rusija pomogla Trampu u pobjedi na izborima 2016. godine, što je Samers ocijenio kao „vjerovatno, ali ne i sigurno“. Tramp je, podsjetimo, u više navrata negirao bilo kakvu povezanost s Rusijom u tom kontekstu.
Posebno je zanimljiv Epstinov odgovor na takva razmišljanja.
- Vaš svijet ne razumije koliko je on zapravo glup - rekao je Epstin.