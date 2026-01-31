STRAVIČAN RAT

Izrael napao Gazu dan uoči otvaranja Rafaha: Ubijeno 12 osoba, među njima šestero djece

Napadi su se dogodili dan prije otvaranja graničnog prijelaza u najjužnijem dijelu Gaze

Stravičan napad na Gazu. Screenshot

A. O.

31.1.2026

Bolnice u Pojasu Gaze saopštile su da je u subotu najmanje 12 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima, što predstavlja jedan od najžešćih udara otkako je u oktobru postignut sporazum s ciljem zaustavljanja borbi.

Napadi pogodili su lokacije na sjeveru i jugu Gaze, uključujući stambenu zgradu u gradu Gaza i šator u Kan Junisu (Khan Younis), navode zvaničnici bolnica koje su primile tijela. Među poginulima su dvije žene i šestoro djece iz dvije različite porodice.

Napadi su se dogodili dan prije otvaranja graničnog prijelaza u najjužnijem dijelu Gaze.

Svi granični prelazi ove teritorije zatvoreni su od početka rata, a Palestinci prelaz Rafah (granični prelaz Rafah) s Egiptom smatraju životnom linijom za desetine hiljada ljudi kojima je potrebno liječenje izvan Gaze, gdje je većina medicinske infrastrukture uništena.

Bolnica Šifa (Shifa), najveća u gradu Gazi, saopštila je da je subotnji jutarnji napad na grad Gazu usmrtio majku, troje djece i jednog njihovog rođaka. Bolnica Naser (Nasser), druga velika bolnica u Pojasu Gaze, navela je da je napad na kamp sa šatorima izazvao požar u kojem je poginulo sedam osoba, među njima otac, troje djece i troje unučadi.

Ministarstvo zdravstva Gaze zabilježilo je više od 500 Palestinaca ubijenih izraelskom vatrom od početka prekida vatre 10. oktobra. Ministarstvo, koje djeluje u sklopu vlade koju predvodi Hamas, vodi detaljnu evidenciju žrtava koju UN agencije i nezavisni stručnjaci obično smatraju pouzdanom.

# HAMAS
# POJAS GAZE
# GAZA
# KHAN YOUNIS
