Izrael napao Gazu dan uoči otvaranja Rafaha: Ubijeno 12 osoba, među njima šestero djece

Bolnice u Pojasu Gaze saopštile su da je u subotu najmanje 12 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima, što predstavlja jedan od najžešćih udara otkako je u oktobru postignut sporazum s ciljem zaustavljanja borbi.

Napadi pogodili su lokacije na sjeveru i jugu Gaze, uključujući stambenu zgradu u gradu Gaza i šator u Kan Junisu (Khan Younis), navode zvaničnici bolnica koje su primile tijela. Među poginulima su dvije žene i šestoro djece iz dvije različite porodice.

Napadi su se dogodili dan prije otvaranja graničnog prijelaza u najjužnijem dijelu Gaze.

Svi granični prelazi ove teritorije zatvoreni su od početka rata, a Palestinci prelaz Rafah (granični prelaz Rafah) s Egiptom smatraju životnom linijom za desetine hiljada ljudi kojima je potrebno liječenje izvan Gaze, gdje je većina medicinske infrastrukture uništena.