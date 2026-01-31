Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODBAČENE OPTUŽBE

Luiđiju Manđioneu neće biti izrečena smrtna kazna zbog ubistva direktora

Ovaj slučaj će se suditi po tačkama jedan i dva, koje optuženog terete za izazivanje smrti Brajana Tompsona prema dva savezna zakona o proganjanju

AP

A. O.

31.1.2026

Savezni sudija iz Njujorka (New Yorka) odbacio je optužbe protiv Luiđija Manđionea (Luigi Mangione), optuženog za ubistvo izvršnog direktora jednog od najmoćnijih osiguravajućih društava u SAD-u, Brajana Tompsona (Brian Thompson), što je moglo dovesti do izricanja smrtne kazne.

U pisanoj odluci, okružna sutkinja Margaret Garnet (Margaret Garnett) odbacila je treću i četvrtu tačku optužnice protiv Manđionea, koje uključuju ubistvo upotrebom vatrenog oružja i nosile su potencijalnu smrtnu kaznu.

- Ovaj slučaj će se suditi po tačkama jedan i dva, koje optuženog terete za izazivanje smrti Brajana Tompsona prema dva savezna zakona o proganjanju - napisala je Garnet u odluci.

Sutkinja je dodala da je potencijalna maksimalna kazna za svako od tih djela doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

- Shodno tome, glavni praktični učinak pravnih nedostataka treće i četvrte tačke optužnice, odluka ovog suda je da se one moraju odbaciti, isključivo je isključenje smrtne kazne kao dostupne kazne koju će razmotriti porota koja će inače na suđenju odlučiti hoće li osuditi optuženog za izazivanje smrti Brajana Tompsona - navela je sutkinja.

Advokati Manđionea u oktobru su zatražili od sudije da odbaci neke od optužbi u slučaju, uključujući jedinu tačku po kojoj bi mogao ispunjavati uslove za smrtnu kaznu.

Tužioci još nisu objavili hoće li se žaliti na presudu.

Manđione je optužen da je ubio Brajana Tompsona nakon što mu je prišao na ulici na Menhetnu (Manhattanu).

# SAD
# BRIAN THOMPSON
# LUIGI MANGIONE
# MARGARET GARNETT
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.