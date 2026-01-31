Luiđiju Manđioneu neće biti izrečena smrtna kazna zbog ubistva direktora

Savezni sudija iz Njujorka (New Yorka) odbacio je optužbe protiv Luiđija Manđionea (Luigi Mangione), optuženog za ubistvo izvršnog direktora jednog od najmoćnijih osiguravajućih društava u SAD-u, Brajana Tompsona (Brian Thompson), što je moglo dovesti do izricanja smrtne kazne.

U pisanoj odluci, okružna sutkinja Margaret Garnet (Margaret Garnett) odbacila je treću i četvrtu tačku optužnice protiv Manđionea, koje uključuju ubistvo upotrebom vatrenog oružja i nosile su potencijalnu smrtnu kaznu.

- Ovaj slučaj će se suditi po tačkama jedan i dva, koje optuženog terete za izazivanje smrti Brajana Tompsona prema dva savezna zakona o proganjanju - napisala je Garnet u odluci.

Sutkinja je dodala da je potencijalna maksimalna kazna za svako od tih djela doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.