Bivši britanski diplomata Alistair Crooke smatra da je Pentagon podijeljen između iranskih vojnih sposobnosti i potencijalnog utjecaja direktnog sukoba na Izrael. Ova izjava dolazi u trenutku kada se sve više priča o napadu na Iran.

Crooke tvrdi da neke procjene sugeriraju da Izrael možda neće moći izdržati takav rat.

U intervjuu s penzionisanim sudijom Andrewom Napolitanom u podcastu Judging Freedom, Crooke je rekao da vjeruje da su određeni stavovi Pentagona zasnovani na dokazima, a ne na pretpostavkama, ukazujući i na iskustvu 12-dnevnog rata između Izraela i Irana.

Crooke je kritikovao aroganciju u Washingtonu i Izraelu, posebno tvrdnje da Iran nije u stanju da ospori napredne sisteme raketne odbrane.

Rekao je da je Izrael "napadnut na neviđen način" i da je pretrpio "stvarnu štetu", dok su drugi nastavili da umanjuju iranske sposobnosti opisujući iranske rakete kao zastarjele i neefikasne.

Crooke je također naveo da su zemlje, uključujući Kinu i Rusiju, pokazale sposobnost da izazovu sofisticirane zapadne vojne sisteme i dodao da Iran nije zaostao niti je u opadanju.

Povlačeći paralelu s ratom u Libanu 2006. godine, Crooke je podsjetio na izraelske pretpostavke o sposobnostima Hezbolaha. Rekao je da je Hezbollah zamalo potopio najnoviju izraelsku fregatu nakon lansiranja protubrodske rakete, što je potaknulo izraelsku istragu o tome zašto odbrambeni sistemi broda nisu aktivirani.

Prema Crookeu, pomorski komandant je rekao da su obavještajne procjene prikazale borce Hezbolaha kao "bosonoge beduine koji žive u pećinama i jašu magarce", što je, kako smatra, izvještaj koji je primjer opasnosti od potcjenjivanja vojnih kapaciteta protivnika.