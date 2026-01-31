Savjetnik vrhovnog lidera upozorio: Plan iranske odmazde uključuje široke i napredne scenarije

Ali Šamkhani (Ali Shamkhani), visoki iranski sigurnosni zvaničnik i savjetnik vrhovnog lidera Alija Hameneija (Ali Khamenei), izjavio je da će Iran pružiti efikasan, odvraćajući odgovor na svaki čin agresije, prenosi libanski medij Al Mayadeen.

- Naša poruka je jasna: Svako djelovanje koje ukazuje na neprijateljske namjere protivnika bit će dočekano proporcionalnim, efikasnim i odvraćajućim odgovorom. Ne ograničavamo geografiju sukoba samo na more i pripremili smo se za šire i naprednije scenarije - rekao je Šamkhani za ovaj medij.

Visoki zvaničnik je dodao da Iran poznaje region mnogo bolje od bilo koje strane sile i da je svoju odbrambenu strategiju oblikovao na osnovu toga.