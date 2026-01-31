Savjetnik vrhovnog lidera upozorio: Plan iranske odmazde uključuje široke i napredne scenarije

Mi bolje poznajemo geografiju i njene kapacitete, kazao je

Ali Šamkhani. Platforma X

A. O.

31.1.2026

Ali Šamkhani (Ali Shamkhani), visoki iranski sigurnosni zvaničnik i savjetnik vrhovnog lidera Alija Hameneija (Ali Khamenei), izjavio je da će Iran pružiti efikasan, odvraćajući odgovor na svaki čin agresije, prenosi libanski medij Al Mayadeen.

- Naša poruka je jasna: Svako djelovanje koje ukazuje na neprijateljske namjere protivnika bit će dočekano proporcionalnim, efikasnim i odvraćajućim odgovorom. Ne ograničavamo geografiju sukoba samo na more i pripremili smo se za šire i naprednije scenarije - rekao je Šamkhani za ovaj medij.

Visoki zvaničnik je dodao da Iran poznaje region mnogo bolje od bilo koje strane sile i da je svoju odbrambenu strategiju oblikovao na osnovu toga.

- Povećanje američkog vojnog prisustva u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru ne znači nužno nadmoć u ovom regionu, koji je naš dom. Mi bolje poznajemo geografiju i njene kapacitete - kazao je.

Bliski istok se nalazi na ivici pucanja nakon što je američki predsjednik intenzivirao retoriku protiv Irana i poslao snažne vojne snage koje se mogu koristiti za napad.

Ali Šamkhani je tokom izraelske agresije na Iran prošle godine bio metom atentata u kojem je ranjen, a čak su ga izraelski mediji smatrali mrtvim, ali je preživio napad.

