SAD zaprijetile Iranskoj revolucionarnoj gardi zbog vojnih vježbi u Hormuškom moreuzu

Sjedinjene Američke Države zaprijetile su Iranskoj revolucionarnoj gardi (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) da neće tolerisati „nesigurne“ aktivnosti u Hormuškom moreuzu, nakon što je Teheran najavio dvodnevnu vojnu vježbu s bojevom municijom u tom području.

Američka vojska upozorila je da neće tolerisati „nesigurne“ manevre, poput preleta iznad američkih ratnih brodova, kao ni približavanje iranskih brzih plovila na kursu sudara s američkim brodovima.

Ovo je saopćila Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), regionalno zapovjedništvo zaduženo za Bliski istok.

- Bilo kakvo nesigurno i neprofesionalno ponašanje u blizini američkih snaga, regionalnih partnera ili trgovačkih brodova povećava rizik od sudara, eskalacije i destabilizacije. Američka vojska ima najbolje obučenu i najsmrtonosniju silu na svijetu i nastavit će djelovati na najvišem nivou profesionalizma uz poštivanje međunarodnih normi. Iranska IRGC mora činiti isto - poručio je CENTCOM.

Američka vojska je naglasila da planirana iranska vježba, koja bi trebala početi u nedjelju i uključivati upotrebu bojeve municije, ne smije ugroziti slobodu plovidbe niti međunarodni trgovački saobraćaj kroz ovaj strateški važan moreuz.