POVEĆANJE TENZIJA

SAD zaprijetile Iranskoj revolucionarnoj gardi zbog vojnih vježbi u Hormuškom moreuzu

A. O.

31.1.2026

Sjedinjene Američke Države zaprijetile su Iranskoj revolucionarnoj gardi (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) da neće tolerisati „nesigurne“ aktivnosti u Hormuškom moreuzu, nakon što je Teheran najavio dvodnevnu vojnu vježbu s bojevom municijom u tom području.

Američka vojska upozorila je da neće tolerisati „nesigurne“ manevre, poput preleta iznad američkih ratnih brodova, kao ni približavanje iranskih brzih plovila na kursu sudara s američkim brodovima. 

Ovo je saopćila Centralna komanda američke vojske (CENTCOM), regionalno zapovjedništvo zaduženo za Bliski istok.

- Bilo kakvo nesigurno i neprofesionalno ponašanje u blizini američkih snaga, regionalnih partnera ili trgovačkih brodova povećava rizik od sudara, eskalacije i destabilizacije. Američka vojska ima najbolje obučenu i najsmrtonosniju silu na svijetu i nastavit će djelovati na najvišem nivou profesionalizma uz poštivanje međunarodnih normi. Iranska IRGC mora činiti isto - poručio je CENTCOM.

Američka vojska je naglasila da planirana iranska vježba, koja bi trebala početi u nedjelju i uključivati upotrebu bojeve municije, ne smije ugroziti slobodu plovidbe niti međunarodni trgovački saobraćaj kroz ovaj strateški važan moreuz.

Hormuški moreuz, uski morski prolaz koji iz svemira podsjeća na zavoj, predstavlja ulaz u Zaljev i povezuje ga s Omanskim zaljevom, odakle brodovi nastavljaju put prema ostatku svijeta.

Iako Iran i Oman posjeduju teritorijalne vode u ovom području, moreuz se smatra međunarodnim plovnim putem otvorenim za sve brodove. U neposrednoj blizini ovog pravca nalaze se i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Kroz historiju, Hormuški moreuz imao je ključnu ulogu u svjetskoj trgovini, kroz koji su prolazili keramika, slonovača, svila i tekstil iz Kine. U savremenoj eri supertankera, ovaj uski prolaz pokazao se dovoljno dubokim i širokim za nesmetan transport nafte.

# IRAN
# VOJSKA
# SAD
# IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA
# CENTCOM
