Stravična tragedija: Muškarac zgrabio ženu i skočio s njom pod nadolazeći voz, oboje poginuli

Na peronu podzemne željeznice u Hamburgu, u četvrtak je došlo do strašne tragedije. Dvije osobe su poginule na stanici Wandsbek Markt nakon što ih je pregazio voz koji je ulazio u stanicu. Prema izvještajima, osamnaestogodišnja djevojka i dvadesetpetogodišnji muškarac izgubili su život u ovom incidentu.

Djevojka je, prema saopćenju, čekala voz koji je saobraćao prema centru grada, dok je muškarac, državljanin Južnog Sudana, stajao odvojeno od nje na peronu. U jednom trenutku, muškarac je prišao djevojci, zgrabio je i iz još uvijek neutvrđenih razloga povukao s njom na šine pred nadolazeći voz. Oboje su poginuli na licu mjesta.

Policija je potvrdila da trenutno nema indikacija da su između muškarca i žene postojale prethodne veze, a odjel za ubistva vodi istragu s obzirom na sumnju da je riječ o ubistvu.

Svjedoci ove tragedije dobili su psihološku pomoć, a istraga je i dalje u toku.