Eksplozija na jugu Irana: Spekuliše se ko je bio meta napada

Snažna eksplozija uznemirila je lučki grad Bandar Abas na jugu Irana. Prema prvim informacijama, detonacija se dogodila u osmospratnoj zgradi, pri čemu su niži spratovi pretrpjeli teška oštećenja, dok su svi prozori na objektu razbijeni.

Pojedini nezvanični izvori tvrdili su da je meta napada bio Alireza Tangsiri, komandant mornarice IRGC-a, ali je novinska agencija Tasnim, bliska Islamskoj revolucionarnoj gardi, te navode demantovala.

Dio domaćih izvora incident povezuje s curenjem plina, iako lokalni izvještaji navode da zgrada uopće nije imala plinske instalacije.

U međuvremenu, pojavile su se informacije da su se zvuci eksplozija čuli i u drugim iranskim gradovima, uključujući Ahvaz, u blizini granice s Irakom. Prema dosadašnjim podacima, u eksploziji su poginule najmanje četiri osobe, dok uzrok incidenta još uvijek nije zvanično potvrđen.

Sve se dešava u trenutku kada je IRGC najavio održavanje pomorskih vježbi u vodama Perzijskog zaljeva kasnije ove sedmice, što je izazvalo reakciju Američke centralne komande (CENTCOM), koja je pozvala IRGC da se uzdrži od provokativnog ponašanja na moru.