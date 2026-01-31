Ko je Boris Nikolić, koji se spominje u Epstinovim dokumentima

U novim dokumentima vezanim za Džefrija Epstina ponovo se pojavljuje ime Borisa Nikolića, uz objavljenu prepisku između njih. Riječ je o komunikaciji iz januara 2010. godine, nekoliko mjeseci nakon što je Epstin pušten iz zatvora na Floridi, gdje je bio osuđen zbog dovođenja maloljetnice u prostituciju.

E-mailovi pokazuju da je Epstin ohrabrivao Nikolića, bivšeg savjetnika Bila Gejtsa, da se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu sastane s Endruom Mauntbatenom Vindzorom, tada vojvodom od Jorka, opisujući ga kao „zabavnog“. U to vrijeme Endru je obavljao funkciju specijalnog izaslanika Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

U porukama Nikolić navodi susrete s utjecajnim svjetskim liderima, uključujući Bila Klintona i Nikolasa Sarkozija, te najavljuje sastanak s princem Endruom zbog pitanja vezanih za Microsoft. Epstin mu u odgovoru sugerira da se prema Endruu odnosi prijateljski i da se jednostavno opusti i zabavi.

Nakon sastanka, Nikolić Epstinu prenosi pozitivne utiske o Endruu, uz opasku da bi Davos rado zamijenio za sedmicu mode, koju smatra znatno zabavnijom.

Ova prepiska dio je više od 20.000 dokumenata koje je objavio Kongres SAD-a u okviru istrage o tome zašto Epstajn nikada nije odgovarao pred federalnim sudom.

Boris Nikolić je ljekar i investitor, poznat kao dugogodišnji savjetnik Bila Gejtsa za nauku i tehnologiju. Radio je na Harvard Medical Schoolu i Massachusetts General Hospitalu, autor je brojnih naučnih radova i patenata te suosnivač više biotehnoloških kompanija. Diplomirao je medicinu u Zagrebu, a danas je uključen u upravne odbore više kompanija iz oblasti biotehnologije i zdravstva.