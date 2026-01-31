Lajčak podnio ostavku nakon što su objavljene njegove prepiske s Epstinom

Bivši slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak saopćio je da, nakon objavljivanja njegove komunikacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, napušta mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica, prenijeli su danas slovački mediji.

Premijer Fico je najavio da će prihvatiti Lajčakovu ostavku, ali za Lajčakove kritičare je rekao da dugo nije video “toliko licemerja”, prenosi portal Dnevnik N.

– Miro se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji i vanjskoj politici. Čudno je da slična simbioza medija, opozicije i vladinih stranaka nije ciljala lidera opozicije Šimečeka koji prevarama sa grantovima na nivou Slovačke i EU predstavlja znatno veći rizik po reputaciju naše zemlje nego savjetnik premijera Miroslav Lajčak – navodi se u Ficovom saopštenju.