FICO JE PRIHVATIO

Lajčak podnio ostavku nakon što su objavljene njegove prepiske s Epstinom

Nekadašnji visoki predstavnik napušta mjesto savjetnika premijera Slovačke Roberta Fica

Miroslav Lajčak. Anadolija

S. S.

31.1.2026

Bivši slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak saopćio je da, nakon objavljivanja njegove komunikacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, napušta mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica, prenijeli su danas slovački mediji.

Premijer Fico je najavio da će prihvatiti Lajčakovu ostavku, ali za Lajčakove kritičare je rekao da dugo nije video “toliko licemerja”, prenosi portal Dnevnik N.

– Miro se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji i vanjskoj politici. Čudno je da slična simbioza medija, opozicije i vladinih stranaka nije ciljala lidera opozicije Šimečeka koji prevarama sa grantovima na nivou Slovačke i EU predstavlja znatno veći rizik po reputaciju naše zemlje nego savjetnik premijera Miroslav Lajčak – navodi se u Ficovom saopštenju.

U SAD su u petak objavljeni novi dokumenti o Džefriju Epstinu, uključujući komunikaciju Miroslava Lajčaka sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

U petak je, inače, objavljena najveća serija sudskih dokumenata o Epstinu, koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 videosnimaka.

Epstin, milioner poznat po tome da se družio sa brojnim slavnim ličnostima, počinio je samoubistvo u zatvoru 2019. godine, dok je čekao podizanje federalne optužnice za trgovinu seksom.

Podsjećamo, Miroslav Lajčak je obnašao i poziciju visokog predstavnika u BiH.

# MIROSLAV LAJČAK
# JEFFREY EPSTEIN
# SLOVAČKA
