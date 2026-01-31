Norveška princeza priznala kontakte s Epstinom: Kaže da je pogriješila jer nije provjerila njegovu prošlost

Norveška krunska princeza Mete-Marit javno je izrazila žaljenje zbog kontakata s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom, nakon što su objavljeni novi dokumenti povezani s njegovim slučajem. Takve kontakte opisala je kao – sramotne i rezultat loše procjene.

U javnost je pušteno više od tri miliona dokumenata vezanih za Epstina, a ime norveške krunske princeze pojavljuje se u njima više stotina puta, uključujući i elektronsku prepisku između nje i Epstina.

Žali zbog svega

U izjavi za norveški javni servis NRK, Mete-Marit je naglasila da duboko žali zbog svega i da preuzima odgovornost jer nije na vrijeme provjerila Epstinovu prošlost niti shvatila kakva je osoba bio. Dodala je da je pokazala ozbiljan nedostatak prosudbe.

Kraljevska palata potvrdila je da je krunska princeza jednom boravila četiri dana u Epstinovoj rezidenciji u Palm Biču na Floridi, gdje je došla preko zajedničkog prijatelja. Tokom te posjete susrela se s Epstinom u njegovom domu, dok je drugi susret zabilježen na karipskom ostrvu Sen Bartelmi. Tadašnji prestolonasljednik Hokon Epstina je, prema navodima, pozdravio samo jednom.

Iz palate su naglasili da Mete-Marit nikada nije boravila na Epstinovom privatnom ostrvu, koje se dovodi u vezu s brojnim zlostavljanjima.

Princeza je još 2019. godine priznala da žali zbog kontakata s Epstinom, ističući da s njim ne bi imala nikakav odnos da je bila svjesna razmjera njegovih krivičnih djela.

Džefri Epstin je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ranije je u Floridi priznao krivicu i osuđen za podvođenje maloljetnice, u presudi koju su mnogi kritikovali kao preblagu.

Njegove žrtve tvrde da je Epstin vodio široku mrežu seksualne eksploatacije, u koju su bili uključeni pripadnici bogate i političke elite. Zbog toga slučaj i dalje izaziva snažne političke reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, uz zahtjeve za potpunu transparentnost i objavu imena svih potencijalnih saradnika.

Švedska princesa

Novoobjavljeni dokumenti spominju i švedsku princezu Sofiju, koja je, prema pisanju lista Expressen, 2012. godine bila Epstinova gošća na privatnoj projekciji na Brodveju u Njujorku. Događaj je bio zatvoren za medije. Švedski kraljevski dvor ranije je saopćio da se Sofija s Epstinom susrela nekoliko puta oko 2005. godine, ali da s njim nije imala nikakav kontakt u posljednjih 20 godina.

U dokumentima se pojavljuje i ime danskog kralja Frederika, tadašnjeg prestolonasljednika. Njegovo ime spominje se u elektronskoj prepisci između Epstina i biznismena Ijana Ozborna iz 2012. godine, kao i u vezi s privatnom večerom kojoj je prisustvovalo 22 ljudi. Međutim, nije potvrđeno da li je Frederik zaista učestvovao u tim događajima.