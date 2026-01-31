U Italiji će se suditi ženi koja je koristila kip iz Međugorja za lažna ukazanja: Ojadila ljude za 365.000 eura

Vidovnjakinja Gizela Kardija, koja je godinama tvrdila da se Djevica Marija ukazuje u italijanskom mjestu Trevinjano putem kipa kupljenog u Međugorju, u aprilu će se pojaviti pred sudom. Sud u Čivitavekiji potvrdio je da suđenje počinje 7. aprila, a Kardija i njen suprug optuženi su za tešku prevaru.

Tužilaštvo, nakon dvogodišnje istrage pokrenute na osnovu prijava više osoba, navodi da je bračni par fingirao navodna ukazanja i širio priče o budućim katastrofama, poput zemljotresa, kako bi prikupio novac kroz donacije za tzv. kult Djevice iz Trevinjana.

Kardija, čije je pravo ime Marija Đuzeppa Skarpula, i ranije je imala problema sa zakonom. Italijanski mediji podsjećaju da je kip kupila u Međugorju u Bosni i Hercegovini, a da je on kasnije uklonjen po nalogu policije i Crkve.

Prema navodima istrage, par je tokom godina prikupio oko 365.000 eura zahvaljujući mjesečnim okupljanjima koja su privlačila stotine vjernika u Trevinjano Romano. Ipak, Vatikan je prošle godine potvrdio odluku lokalnog biskupa kojom se navodi da ukazanja nemaju natprirodan karakter te je vjernicima savjetovano da ne organizuju niti prisustvuju tim skupovima.

Kardija, porijeklom sa Sicilije, preselila se u Trevinjano nakon što je 2013. godine u rodnom kraju osuđena na uslovnu kaznu zbog bankrota firme. Nakon posjete Bosni i Hercegovini donijela je kip oko kojeg je podigla improvizirano svetilište, tvrdeći da iz njega teku krvave suze.

Svaki prvi u mjesecu organizovala je okupljanja na livadi pored jezera Braćano, sjeverno od Rima, gdje je tvrdila da se Gospa ukazuje prisutnima. Navodno je prenosila poruke Djevice Marije s upozorenjima o đavolu, velikim katastrofama, pa čak i o navodnom preuzimanju Katoličke crkve od komunizma.

Osim toga, Kardija i njeni sljedbenici vodili su internet stranicu na kojoj su objavljivali navodne mjesečne poruke Djevice Marije, uz jasno istaknute podatke za uplatu donacija.