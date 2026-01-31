Američki mediji: SAD će napasti Iran u nedjelju ujutro?

Dok Sjedinjene Američke Države pojačavaju svoje vojno prisustvo na Bliskom istoku zbog mogućeg napada na Iran, predsjednik Donald Tramp nastavlja s prijetnjama prema Teheranu, dok američki mediji objavljuju navode o planovima za vojnu akciju protiv Irana.

Prema tim izvještajima, Tramp bi mogao narediti napad na Iran već u nedjelju ujutro, a američka administracija navodno je o tome obavijestila jednog regionalnog saveznika.

Glavni cilj takve akcije bio bi promjena režima u Iranu, uključujući moguće napade na nuklearne objekte, balističke rakete i vojne baze.

Tokom potpisivanja predsjedničkog dekreta u Bijeloj kući, Tramp je govorio o trenutnoj situaciji s Iranom, ističući da SAD šalju „veliki broj brodova“ prema regionu i najavljujući da se nada dogovoru s Iranom.

– Ako ne možemo postići dogovor, vidjet ćemo šta će se desiti - rekao je Tramp.

Tramp je također rekao da je američka flota koja se kreće prema Iranu veća nego ona koja je ranije poslana prema Karibima u vezi s Venecuelom. Na pitanje da li postavlja rok za dogovor s Iranom, odgovorio je da „to zna samo Iran“, te je naglasio da Teheran pažljivo prati pregovarački proces dok SAD nastavljaju s pritiskom.

Nakon njegovih izjava, američki mediji su prenijeli da Iran nije prihvatio uslove koje je SAD postavio, što je, prema tim izvorima, dovelo do ponovnog zaoštravanja tenzija. Također se navodi da je administracija obavijestila regionalnog saveznika kako bi bio spreman u slučaju napada.