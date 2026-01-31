NEKADAŠNJI VISOKI PREDSTAVNIK

Lajčak nakon ostavke: Nikada nisam učestvovao u Epstinovim događajima, nisam bio svjestan njegovih kriminalnih postupaka

Miroslav Lajčak. AP

S. S.

31.1.2026

Miroslav Lajčak, bivši ministar vanjskih poslova Slovačke, izjavio je da osuđuje zločine Džefrija Epstina, ističući da nikada ne bi došlo do komunikacije između njih da je bio svjestan punog obima Epstinovih kriminalnih postupaka.

Podsjećamo, Lajčak je danas nakon objavljivanja njegove prepiske sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, podnio ostavku na mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Lajčak je rekao da nije u mogućnosti da potvrdi autentičnost objavljenih poruka, jer se, kako je naveo, ne sjeća takve komunikacije poslije dugog vremenskog perioda, prenijela je agencija TASR.

– Riječi i postupci su dvije različite stvari. Međutim, iz današnje perspektive pojedinačni postupci se posmatraju drugačije i čak se i razgovori koji bi inače izgledali beznačajni sada procjenjuju u drugom kontekstu – izjavio je Lajčak i dodao da je njegova komunikacija sa Epstinom nesumnjivo bila “neformalna i bezbrižna”, bez ikakve stvarne suštine.

Međutim, rekao je da precizno zna da su mu ikada ponuđene seksualne usluge i da nikada nije učestvovao u takvim aktivnostima, niti je ikada bio svjedok takvog ponašanja ili bio upoznat sa bilo kakvim informacijama o tome, i naglasio da u objavljenim porukama nema ničega što bi sugerisalo tako nešto.

– Spreman sam da potvrdim ovu tvrdnju na bilo koji način. Kao profesionalni diplomata, nisam toliko naivan da bih počinio bilo kakva djela koja bi mogla da me diskredituju – poručio je Lajčak i najavio da napušta mjesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Fico je reagovao na ponuđenu ostavku rekavši da će je prihvatiti, ali za Lajčakove kritičare je rekao da dugo nije vidio “toliko licemerja”, prenio je ranije danas portal Dnevnik N.

Miroslav Lajčak je bio ministar vanjskih poslova Slovačke od 2012. do 2020. godine, predsjednik generalne skupštine Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik u BiH i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine.

