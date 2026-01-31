Lajčak nakon ostavke: Nikada nisam učestvovao u Epstinovim događajima, nisam bio svjestan njegovih kriminalnih postupaka

Miroslav Lajčak, bivši ministar vanjskih poslova Slovačke, izjavio je da osuđuje zločine Džefrija Epstina, ističući da nikada ne bi došlo do komunikacije između njih da je bio svjestan punog obima Epstinovih kriminalnih postupaka.

Podsjećamo, Lajčak je danas nakon objavljivanja njegove prepiske sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, podnio ostavku na mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

Lajčak je rekao da nije u mogućnosti da potvrdi autentičnost objavljenih poruka, jer se, kako je naveo, ne sjeća takve komunikacije poslije dugog vremenskog perioda, prenijela je agencija TASR.

– Riječi i postupci su dvije različite stvari. Međutim, iz današnje perspektive pojedinačni postupci se posmatraju drugačije i čak se i razgovori koji bi inače izgledali beznačajni sada procjenjuju u drugom kontekstu – izjavio je Lajčak i dodao da je njegova komunikacija sa Epstinom nesumnjivo bila “neformalna i bezbrižna”, bez ikakve stvarne suštine.