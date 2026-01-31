Teška nesreća u Minhenu: Autobus završio u zidu, preminula djevojčica (13), 18 povrijeđenih

U Minhenu se u poslijepodnevnim satima dogodila teška saobraćajna nesreća kada je autobus udario u zgradu u gradskoj četvrti Trudering.

U nesreći je smrtno stradala 13-godišnja djevojčica, dok je povrijeđeno 18 osoba.

Prema prvim informacijama, autobus je u ulici Feldbergstraße iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolovoza. Vozilo je potom proklizalo, probilo živicu te udarilo u fasadu zgrade i betonski zid.

Glasnogovornik minhenske vatrogasne službe potvrdio je za list BILD da je u nesreći poginula jedna ženska osoba, dok je među povrijeđenima više njih zadobilo teže tjelesne povrede.

Na mjesto nesreće upućen je veliki broj vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji su povrijeđenima pružili prvu pomoć i prevezli ih u okolne bolnice. Policija je osigurala šire područje oko mjesta nesreće, dok su stručnjaci za krizne intervencije pružali psihološku podršku žrtvama, svjedocima i pripadnicima hitnih službi.

Uzrok ove smrtonosne nesreće još nije poznat. Policija je saopćila da se ispituje mogućnost da je vozač autobusa imao zdravstvenih problema. Po nalogu državnog tužilaštva, vještak je izvršio uviđaj i pregledao olupinu autobusa, kao i mjesto nesreće.