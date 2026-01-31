Njemačka dovodi u pitanje namjeru Putina za mir u Ukrajini: Nije pokazao spremnost na kompromis u kritičnim trenucima

Njemačka je u subotu izrazila skepticizam u vezi s posvećenošću ruskog predsjednika Vladimira Putina miru dok se pregovori o okončanju rata u Ukrajini nastavljaju.

Dok je američki predsjednik Donald Tramp unio novi zamah u diplomatske napore, ministar odbrane Boris Pistorius rekao je da postupci Moskve proturječe svakoj tvrdnji o ozbiljnom angažmanu. U razgovoru za uredničku mrežu RND, rekao je: „Međutim, do sada ne vidim znakove da Rusija ozbiljno želi mir.“

Pistorius je ukazao na nedavne pregovore između zaraćenih strana, kojima su posredovale SAD u Abu Dhabiju prošlog vikenda, napominjući da je Rusija izvela napade na Ukrajinu „kakvi se gotovo nisu vidjeli u ovom ratu“.

Prema ministrovim riječima, napadi nisu bili povezani s vojnim ciljevima. „Ovo je teror usmjeren isključivo protiv civilnog stanovništva – zimi s temperaturama od minus 20 stepeni“, rekao je.

Dodao je da Putin nije pokazao spremnost na kompromis u kritičnim trenucima. Govoreći o naporima da se osigura pauza u neprijateljstvima, Pistorius je rekao da ako Putin ozbiljno shvata pregovore u Abu Dabiju, ne bi bilo potrebe da se traži prekid vatre, jer bi napadi prestali ne samo u Kijevu već i širom zemlje.

- Ozbiljno sumnjam da Moskva iole ozbiljno shvata pauzu u napadima - dodao je ministar.