Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVJEROVATNO

Primijetili da se preznojava na aerodromu, odveli ga na kontrolu, pa ostali u šoku: Ovo su mu našli u stomaku

Kurir je zaustavljen tokom kontrole nakon slijetanja leta Ryanaira iz Brisela

Aerodrom u Briselu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

1.2.2026

Karabinjeri u Trevizu uhapsili su 28-godišnjeg nigerijskog državljanina nakon što je na aerodromu "Antonio Kanova" progutao 121 kapsulu kokaina i heroina.

Ukupna težina zaplijenjene droge iznosi oko 1,2 kilograma, prenio je "Prima Treviso".

Kurir je zaustavljen tokom kontrole nakon slijetanja leta Ryanaira iz Brisela.

Policajci su primijetili znakove nervoze kod muškarca, što je dovelo do dalje istrage u policijskoj stanici.

Tokom pregleda u bolnici potvrđeno je prisustvo brojnih stranih tela u njegovom abdomenu.

Kurir je priznao da je progutao kapsule kako bi izbjegao graničnu kontrolu.

Nakon medicinskih pregleda, uhapšeni je priveden pod optužbom za posjedovanje i trgovinu narkoticima, a po nalogu pravosudnog organa Treviza prebačen je u zatvor u Veneciji.

# AERODROM
# RYANAIR
# KARABINJERI
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.