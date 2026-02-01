Gradonačelnik Teherana donio hitnu odluku dok se očekuje napad SAD na Iran

Metro stanice i podzemne garaže širom Teherana pretvaraju se u javna "ratna skloništa" dok rastu tenzije između Irana i Sjedinjenih Država, saopćio je gradonačelnik Teherana Alireza Zakanija, prenosi Open Source Intelligence Monitor.
Ova objava, čini se, odražava rastuću zabrinutost iranskog rukovodstva zbog mogućnosti širokog vojnog sukoba i dolazi nakon izvještaja koji je prošle sedmice objavio Iran International, prema kojem se vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei premjestio u utvrđeno podzemno sklonište u Teheranu.
Prema navodima ovog opozicionog iranskog medija, Masud Hamnei, treći ajatolahov sin, preuzeo je upravljanje svakodnevnim obavezama vrhovnog vođe i služi kao glavni kanal komunikacije sa izvršnim granama režima.
Iranska procjena da bi mogao uslijediti napad dolazi nakon što je Tramp izjavio da su američki ratni brodovi na putu ka vodama u blizini te zemlje, naveo je The Jerusalem Post.
Također, poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je u četvrtak da je iranska vojska raspodijelila 1.000 novih dronova različitim vojnim granama, kao direktan odgovor na „sigurnosne prijetnje“.
Prema riječima iranskog ministra odbrane Amira Hatamija, "održavanje i jačanje strateških prednosti za brzu borbu i snažan odgovor na bilo kakvu invaziju i agresora uvijek je na dnevnom redu vojske".
Dronovi su dizajnirani za borbu i izviđanje na moru, u vazduhu i na kopnu, prema Tasnimu.
Eskalacija dolazi nakon izvještaja Rojtersa u srijedu, u kojem se navodi da je Tramp poslao oštru poruku Teheranu, upozoravajući na američki napad ukoliko režim odbije da potpiše nuklearni sporazum.
U međuvremenu, iranska ekonomija je slabo reagovala na rastuće tenzije, jer je rijal dostigao novi minimum od 1,67 miliona rijala za američki dolar, što predstavlja pad od približno 16 posto od sedmice i odražava paniku na tržištu i nedostatak povjerenja javnosti u stabilnost situacije.