Gradonačelnik Teherana donio hitnu odluku dok se očekuje napad SAD na Iran

Metro stanice i podzemne garaže širom Teherana pretvaraju se u javna "ratna skloništa" dok rastu tenzije između Irana i Sjedinjenih Država, saopćio je gradonačelnik Teherana Alireza Zakanija, prenosi Open Source Intelligence Monitor.

Ova objava, čini se, odražava rastuću zabrinutost iranskog rukovodstva zbog mogućnosti širokog vojnog sukoba i dolazi nakon izvještaja koji je prošle sedmice objavio Iran International, prema kojem se vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei premjestio u utvrđeno podzemno sklonište u Teheranu.

Prema navodima ovog opozicionog iranskog medija, Masud Hamnei, treći ajatolahov sin, preuzeo je upravljanje svakodnevnim obavezama vrhovnog vođe i služi kao glavni kanal komunikacije sa izvršnim granama režima.

Iranska procjena da bi mogao uslijediti napad dolazi nakon što je Tramp izjavio da su američki ratni brodovi na putu ka vodama u blizini te zemlje, naveo je The Jerusalem Post.