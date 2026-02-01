Uznemirujuće tvrdnje u Epstajnovim dosjeima: FBI prijava protiv Donalda Trampa

Američko Ministarstvo pravosuđa (Department of Justice – DOJ) u petak je objavilo novi set dokumenata iz opsežne baze podataka o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein), koji sadrže ozbiljne i uznemirujuće optužbe na račun aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).
Među približno tri i po miliona objavljenih fajlova nalazi se i prijava upućena Federalnom istražnom birou (Federal Bureau of Investigation – FBI) iz 2016. godine, u kojoj svjedokinja, koja se predstavlja pod pseudonimom „Tiffany Doe“, pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću tvrdi da je lično svjedočila brutalnim prijetnjama koje je Tramp upućivao.
Prema sadržaju dokumenta, Tramp je jednoj tužiteljici zaprijetio da će „nestati“ ukoliko progovori o onome što je vidjela.
- Lično sam svjedočila kako tuženi Tramp govori tužiteljici da nikada ne bi smjela ništa reći ako ne želi nestati poput 12-godišnje djevojčice [ime redigovano], te da je on sposoban ubiti cijelu njenu porodicu - navedeno je u dojavi FBI-ju, potpisanoj 18. juna 2016. godine.
Svjedokinja navodi da je bila zaposlena kod Epstajna u periodu od 1990. do 2000. godine, te da je i sama bila izložena sličnim prijetnjama od strane pokojnog pedofila-milijardera. Istakla je da se odlučila javno progovoriti kako bi potvrdila istinitost navoda o fizičkom i seksualnom zlostavljanju maloljetnica, koje su, prema njenim riječima, provodili Epstajn i Tramp.
Kako novinari i analitičari nastavljaju analizirati milione stranica dokumenata, u javnost izlaze i dodatni kompromitirajući navodi.
U dokumentima se pojavljuju tvrdnje da je Epstajnova saradnica Gizlejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) pokušala „podvesti“ maloljetnu djevojku Trampu. Također se navodi da je FBI zaprimio više dojava koje se odnose na navodno seksualno zlostavljanje djece, u koje je Tramp bio umiješan.
Iako Tramp danas umanjuje ili negira bliskost s Epstajnom, dokumenti podsjećaju da je Epstajn ranije tvrdio kako mu je Tramp bio „najbolji prijatelj već 10 godina“. Zabilježeno je i da je Tramp tokom devedesetih godina najmanje sedam puta letio Epstajnovim privatnim avionom.
Uprkos težini navedenih optužbi, Donald Tramp dosljedno negira bilo kakvu odgovornost ili saznanja o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima. Trenutno se ne suočava ni s kakvim krivičnim prijavama koje su direktno povezane s ovim slučajem.
Ovaj izvještaj objavljen je u trenutku kada se Tramp sve češće suočava s pitanjima o svojoj prošlosti i odnosu s Epstajnom, dok opozicija i šira javnost zahtijevaju dodatna pojašnjenja o njegovoj ulozi u krugu oko kontroverznog milijardera.