Uznemirujuće tvrdnje u Epstajnovim dosjeima: FBI prijava protiv Donalda Trampa

Američko Ministarstvo pravosuđa (Department of Justice – DOJ) u petak je objavilo novi set dokumenata iz opsežne baze podataka o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein), koji sadrže ozbiljne i uznemirujuće optužbe na račun aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump).

Među približno tri i po miliona objavljenih fajlova nalazi se i prijava upućena Federalnom istražnom birou (Federal Bureau of Investigation – FBI) iz 2016. godine, u kojoj svjedokinja, koja se predstavlja pod pseudonimom „Tiffany Doe“, pod punom moralnom i krivičnom odgovornošću tvrdi da je lično svjedočila brutalnim prijetnjama koje je Tramp upućivao.

Prema sadržaju dokumenta, Tramp je jednoj tužiteljici zaprijetio da će „nestati“ ukoliko progovori o onome što je vidjela.

- Lično sam svjedočila kako tuženi Tramp govori tužiteljici da nikada ne bi smjela ništa reći ako ne želi nestati poput 12-godišnje djevojčice [ime redigovano], te da je on sposoban ubiti cijelu njenu porodicu - navedeno je u dojavi FBI-ju, potpisanoj 18. juna 2016. godine.