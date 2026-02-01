Tramp: "Ako Kina preuzme Kanadu, ukinut će hokej na ledu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razgovarao je s novinarima u avionu prije putovanja na Floridu, te je ponovo komentarisao mogućnost uvođenja carina Kanadi.

Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države (SAD) pomno prate aktivnosti Kanade, posebno njihov trgovinski sporazum s Kinom.

- Ako postignu dogovor s Kinom, učinit ćemo nešto vrlo značajno. Imamo odličan odnos s Kinom i predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), ali ne želimo da Kina preuzme Kanadu - rekao je Tramp.

Nakon toga uslijedila je jedna od vjerovatno najbizarnijih rečenica američkog predsjednika:

- Ako postignu dogovor, Kina će preuzeti Kanadu i prvo što će učiniti jeste da će ukinuti hokej na ledu - dodao je Tramp.

Podsjetimo, kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) saopćio je da je tokom njegove posjete Kini postignut dogovor o smanjenju carina na uvoz kineskih električnih vozila, u zamjenu za niže carine na kanadske poljoprivredne proizvode.