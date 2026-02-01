BIZARNA IZJAVA

Tramp: "Ako Kina preuzme Kanadu, ukinut će hokej na ledu"

Ako postignu dogovor, Kina će preuzeti Kanadu i prvo što će učiniti jeste da će ukinuti hokej na ledu, dodao je Tramp

Donald Tramp. AP

A. O.

1.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razgovarao je s novinarima u avionu prije putovanja na Floridu, te je ponovo komentarisao mogućnost uvođenja carina Kanadi.

Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države (SAD) pomno prate aktivnosti Kanade, posebno njihov trgovinski sporazum s Kinom.

- Ako postignu dogovor s Kinom, učinit ćemo nešto vrlo značajno. Imamo odličan odnos s Kinom i predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping), ali ne želimo da Kina preuzme Kanadu - rekao je Tramp.

Nakon toga uslijedila je jedna od vjerovatno najbizarnijih rečenica američkog predsjednika:

- Ako postignu dogovor, Kina će preuzeti Kanadu i prvo što će učiniti jeste da će ukinuti hokej na ledu - dodao je Tramp.

Podsjetimo, kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) saopćio je da je tokom njegove posjete Kini postignut dogovor o smanjenju carina na uvoz kineskih električnih vozila, u zamjenu za niže carine na kanadske poljoprivredne proizvode.

Prema Karniju, Otava (Ottawa) očekuje da će Peking (Beijing) smanjiti carine na sjeme uljane repice na 15 posto do marta. Također, carine više neće biti primjenjivane na kanadske jastoge, rakove i grašak.

Zauzvrat, Kanada će omogućiti uvoz do 49.000 kineskih električnih vozila na kanadsko tržište po carinskoj stopi od 6,1 posto.

