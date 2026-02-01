Iranski vođa poručio Trampu: "Ako započnete rat, ovaj put će biti regionalni"

U izjavi za novinsku agenciju Tasnim (Tasnim News Agency), Hamenei je rekao da bi se eventualni američki napad na Iran mogao preliti i van granica te zemlje.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei (Ali Khamenei) oglasio se povodom prijetnji Sjedinjenih Američkih Država (United States of America) i Izraela (Israel) te je uputio direktnu poruku Donaldu Trampu (Donald Trump).

- Amerikanci bi trebali znati da ako započnu rat, ovaj put će to biti regionalni rat - poručio je Hamenei.

Dodao je i da se iranski narod neće uplašiti američke vojne sile.

- Mi nismo ti koji će išta započeti i ne želimo napasti nijednu zemlju, ali iranska nacija će zadati snažan udarac svakome ko je napadne i uznemirava - rekao je Hamenei.

Teheran je ranije upozorio da će, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp naredi napade na Iran, mete biti Izrael i američki vojni resursi na Bliskom istoku.