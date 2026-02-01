Iranski vođa poručio Trampu: "Ako započnete rat, ovaj put će biti regionalni"

Mi nismo ti koji će išta započeti i ne želimo napasti nijednu zemlju

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei. AP

A. O.

1.2.2026

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei (Ali Khamenei) oglasio se povodom prijetnji Sjedinjenih Američkih Država (United States of America) i Izraela (Israel) te je uputio direktnu poruku Donaldu Trampu (Donald Trump).

U izjavi za novinsku agenciju Tasnim (Tasnim News Agency), Hamenei je rekao da bi se eventualni američki napad na Iran mogao preliti i van granica te zemlje.

- Amerikanci bi trebali znati da ako započnu rat, ovaj put će to biti regionalni rat - poručio je Hamenei.

Dodao je i da se iranski narod neće uplašiti američke vojne sile.

- Mi nismo ti koji će išta započeti i ne želimo napasti nijednu zemlju, ali iranska nacija će zadati snažan udarac svakome ko je napadne i uznemirava - rekao je Hamenei.

Teheran je ranije upozorio da će, ukoliko američki predsjednik Donald Tramp naredi napade na Iran, mete biti Izrael i američki vojni resursi na Bliskom istoku.

