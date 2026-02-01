POVRIJEĐEN 31 POLICAJAC

Uznemirujući snimci / Veliki neredi izbili tokom protesta radi zatvaranja kulturnog centra

Demonstranti su mahali i brojnim palestinskim zastavama

Tokom sukoba. Platforma X

A. O.

1.2.2026

Veliki neredi izbili su sinoć tokom protesta protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra u gradu Torinu na sjeveru Italije. Prema podacima televizije RAI povrijeđen je 31 policajac u sukobima policije i prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani. Uhapšeno je deset osoba.

Nema još informacija o tome koliko je demonstranata povrijeđeno. 

Protesti su održani zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića.

Organizatori su rekli da je u subotu u protestnoj povorci koja je prošla centrom grada sudjelovalo oko 50.000 ljudi. Demonstranti su mahali i brojnim palestinskim zastavama.

Na protestima su izbili neredi. Gomila je na policiju bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete. Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi.

Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovima. Jedan prosvjednik je odveden s ozljedama glave, a jedna snimka prikazuje policajca koji leži na tlu, a maskirane osobe ga tuku.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) na X-u je oštro osudila nerede u Torinu, koje su, prema njezinim riječima, izazvali “antagonisti” tokom protesta protiv deložacije. Poručila je da je riječ o “ozbiljnom i neprihvatljivom” događaju te da je legitimna deložacija nezakonito okupirane nekretnine iskorištena kao izgovor za nasilje, paljevine, bacanje petardi i organizirane napade, uključujući i napad na policijsko oklopno vozilo.

“Snimke napadnutog policajca govore same za sebe: ne radi se o demonstrantima, nego o osobama koje djeluju kao neprijatelji države”, poručila je.

Meloni je rekla da su cijenu nereda platile snage reda, koje su bile prisiljene suočiti se s “pravom urbanom gerilom”, ali i novinari koji su napadnuti dok su obavljali svoj posao. Izrazila im je punu solidarnost, kao i građanima koji su pretrpjeli štetu, te naglasila da se ne radi ni o neslaganju ni o protestu, nego o nasilnim napadima čiji je cilj udar na državu i njezine predstavnike.

# NEREDI
# ITALIJA
# TORINO
