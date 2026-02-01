Uznemirujući snimci / Veliki neredi izbili tokom protesta radi zatvaranja kulturnog centra

Nema još informacija o tome koliko je demonstranata povrijeđeno.

Veliki neredi izbili su sinoć tokom protesta protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra u gradu Torinu na sjeveru Italije. Prema podacima televizije RAI povrijeđen je 31 policajac u sukobima policije i prosvjednika, od kojih su neki bili maskirani. Uhapšeno je deset osoba.

Protesti su održani zbog deložacije kulturnog centra Askatasuna, koji je desetljećima bio mjesto susreta torinske ljevičarske scene, neposredno prije Božića.

Organizatori su rekli da je u subotu u protestnoj povorci koja je prošla centrom grada sudjelovalo oko 50.000 ljudi. Demonstranti su mahali i brojnim palestinskim zastavama.

Na protestima su izbili neredi. Gomila je na policiju bacala kamenje, Molotovljeve koktele i druge predmete. Zapaljeno je nekoliko kanti za smeće. Zapaljen je i policijski kombi.

Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem i vodenim topovima. Jedan prosvjednik je odveden s ozljedama glave, a jedna snimka prikazuje policajca koji leži na tlu, a maskirane osobe ga tuku.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) na X-u je oštro osudila nerede u Torinu, koje su, prema njezinim riječima, izazvali “antagonisti” tokom protesta protiv deložacije. Poručila je da je riječ o “ozbiljnom i neprihvatljivom” događaju te da je legitimna deložacija nezakonito okupirane nekretnine iskorištena kao izgovor za nasilje, paljevine, bacanje petardi i organizirane napade, uključujući i napad na policijsko oklopno vozilo.

“Snimke napadnutog policajca govore same za sebe: ne radi se o demonstrantima, nego o osobama koje djeluju kao neprijatelji države”, poručila je.

Meloni je rekla da su cijenu nereda platile snage reda, koje su bile prisiljene suočiti se s “pravom urbanom gerilom”, ali i novinari koji su napadnuti dok su obavljali svoj posao. Izrazila im je punu solidarnost, kao i građanima koji su pretrpjeli štetu, te naglasila da se ne radi ni o neslaganju ni o protestu, nego o nasilnim napadima čiji je cilj udar na državu i njezine predstavnike.