Mask uplatio 10 miliona dolara PAC-ovima i zagovara republikansku politiku

Ovo je bio Maskov drugi krug donacija ovim grupama u aktuelnom izbornom ciklusu, nakon što je ranije, u junu, već donirao sredstva

Ilon Mask. AP

A. O.

1.2.2026

Tehnološki mogul Ilon Mask (Elon Musk) krajem prošle godine uplatio je 10 miliona dolara dvjema velikim republikanskim donatorskim grupama (PAC), pokazuju izvještaji o finansiranju izbornih kampanja.

Izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX, koji je prošlog proljeća imao javni sukob s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) te tada izjavio da odustaje od političkog finansiranja, u decembru je donirao po pet miliona dolara Kongresnom fondu za liderstvo (Congressional Leadership Fund) i Senatskom fondu za liderstvo (Senate Leadership Fund). 

Riječ je o dvjema organizacijama koje imaju cilj pomoći Republikanskoj stranci da ove godine zadrži kontrolu nad Kongresom.

Ovo je bio Maskov drugi krug donacija ovim grupama u aktuelnom izbornom ciklusu, nakon što je ranije, u junu, već donirao sredstva, i to u periodu kada je bio u sukobu s Trampom.

Nove donacije uslijedile su nedugo prije nego što je Mask iznio ideju o osnivanju vlastite političke stranke, inicijativu koja, međutim, nikada nije dobila značajniju podršku.

U međuvremenu su Mask i Tramp zakopali ratne sjekire, a milijarder se ranije ovog mjeseca pridružio Trampu na večeri u Mar-a-Lagu (Mar-a-Lago).

Mask se također vratio zagovaranju republikanske politike na platformi X, čiji je vlasnik, pozivajući senatore da usvoje proširenu verziju Zakona SAVE (SAVE Act), propisa koji bi od saveznih država zahtijevao prikupljanje dokaza o državljanstvu osoba koje se registruju za glasanje.

Podršku je dao i verziji zakona nazvanoj SAVE Act Plus, koja predviđa obaveznu identifikaciju birača, zabranu glasanja putem pošte za većinu Amerikanaca, kao i dodatne izmjene u administraciji izbora.

Tokom izbornog ciklusa 2024. godine, Mask je bio najveći pojedinačni donator političkim odborima, potrošivši oko 290 miliona dolara, uglavnom putem vlastite grupe Amerika PAC (America PAC), u cilju podrške Trampu.

