Mask uplatio 10 miliona dolara PAC-ovima i zagovara republikansku politiku

Tehnološki mogul Ilon Mask (Elon Musk) krajem prošle godine uplatio je 10 miliona dolara dvjema velikim republikanskim donatorskim grupama (PAC), pokazuju izvještaji o finansiranju izbornih kampanja.

Izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX, koji je prošlog proljeća imao javni sukob s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) te tada izjavio da odustaje od političkog finansiranja, u decembru je donirao po pet miliona dolara Kongresnom fondu za liderstvo (Congressional Leadership Fund) i Senatskom fondu za liderstvo (Senate Leadership Fund).

Riječ je o dvjema organizacijama koje imaju cilj pomoći Republikanskoj stranci da ove godine zadrži kontrolu nad Kongresom.

Ovo je bio Maskov drugi krug donacija ovim grupama u aktuelnom izbornom ciklusu, nakon što je ranije, u junu, već donirao sredstva, i to u periodu kada je bio u sukobu s Trampom.

Nove donacije uslijedile su nedugo prije nego što je Mask iznio ideju o osnivanju vlastite političke stranke, inicijativu koja, međutim, nikada nije dobila značajniju podršku.

U međuvremenu su Mask i Tramp zakopali ratne sjekire, a milijarder se ranije ovog mjeseca pridružio Trampu na večeri u Mar-a-Lagu (Mar-a-Lago).