Medvedev pohvalio Trampa: "Ovo je priča bez presedana, on je emotivan čovjek"

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije, Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev), izjavio je da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) učinkovit vođa koji istinski teži miru.

U intervjuu za Reuters, Medvedev je rekao kako je Trampa izabrao narod Sjedinjenih Američkih Država i da se taj izbor treba poštovati.

- Tramp je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Prije svega, izabrao ga je narod Sjedinjenih Američkih Država i mi poštujemo taj izbor. Štaviše, Tramp je, iskreno govoreći, dobio tešku bitku. Potrebna je snaga volje i hrabrost da se odupre sistemu. Ali on je složena i kontradiktorna figura. Dozvolite mi da vas podsjetim da na početku svoje političke karijere nije imao nikakvog iskustva u politici. Ovo je priča bez presedana. Ipak, uspio je da se snađe u mnogim unutrašnjim procesima, iako se vjeruje da ga američka duboka država još uvijek ne prihvata - rekao je Medvedev.

Ističe da Tramp uvodi potpuno nove metode upravljanja.

- Imajte na umu da je on prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji vlada putem društvenih medija, kroz Truth Social i X, i ne znam šta još koristi. Drugim riječima, praktično svaka njegova objava je, u suštini, upravljački signal. Mogli biste tvrditi da to nije uvijek promišljeno i da je vođeno emocijama. Da, to je vjerovatno tačno. Htio je negdje poslati par brodova, ali ih nikada nismo pronašli. Ali ipak, sada govorim o nečem drugom. Govorim o činjenici da je, u suštini, ovo simbol upravljačke kulture 21. stoljeća, kada šef najjače zemlje, najveće ekonomije i nuklearne sile, koristi društvene medije za izdavanje administrativnih naredbi - naveo je.

Mišljenja je kako Trampovi potezi ne stvaraju haos.

- On je emotivan čovjek, ali s druge strane, ne bih se složio s onima koji kažu da njegovi postupci stvaraju haos. Jasno je da iza toga stoji vrlo promišljen i dobro osmišljen pristup. Kao bivši biznismen, a nema bivših biznismena, što je tačno i u nekim drugim sferama života, on uvijek djeluje silom – zastrašit ću vas, onda ću se povući, a vi ćete pristati na polovinu mojih uslova. I to je prilično efikasno. I u odnosima s Britanijom, i s drugim evropskim zemljama, i mnogim drugim državama", objašnjava.

Na kraju je Trampov stil upravljanja opisao kao originalan.

- Njegov stil upravljanja je originalan, ali u nekim aspektima prilično efikasan. I to je jasno. Što se nas tiče, spremni smo sarađivati sa svakim izabranim predsjednikom. Čini se da prethodni predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) sam nije mnogo radio i nije ni želio, izbjegavao je sve kontakte. Trump, jasno je, želi da uđe u historiju kao mirotvorac. I trudi se. Ponekad uspije, ponekad ne. Ali on se istinski trudi. I zato su kontakti s Amerikancima postali mnogo produktivniji - zaključio je Medvedev.