Bil Gejts demantovao optužbe o njegovom odnosu s Epstinom

Bil Gejts je, putem svog portparola, oštro demantovao najnovije optužbe koje su se pojavile u vezi s njegovim odnosom s Džefrijem Epstinom, a koje su isplivale nakon objave novih dokumenata američkog Ministarstva pravde, prenosi Business Insider.

Američko Ministarstvo pravde u petak je objavilo više od tri miliona stranica dokumenata povezanih s Epstinom. Među njima su i imejlovi iz 2013. godine koje je Epstin slao samome sebi. Prema navodima iz tih dokumenata, riječ je o bilješkama koje je navodno pripremao za osobu po imenu Boris, zaposlenika Fondacije Bill & Melinda Gates, a koje su, kako se tvrdi, trebale biti proslijeđene Gejtsu nakon njihovog međusobnog spora.

U jednom od imejlova, s naslovom "bill" sugerira se da je Gejts navodno tražio lijekove za spolno prenosivu bolest kako bi ih „potajno“ dao svojoj tadašnjoj supruzi Melindi Frenč Gejts. U drugoj poruci navodi se da je Boris navodno pomogao Gejtsu da „nabavi lijekove“, kao i da je olakšao „nedozvoljene susrete“ između osnivača Microsofta i „ruskih djevojaka“, ali i „udatih žena“.

Međutim, u objavljenim imejlovima ne postoje nikakvi dokazi koji bi potvrdili ove tvrdnje.

– Ove tvrdnje su apsolutno apsurdne i potpuno neistinite. Jedino što ovi dokumenti pokazuju jeste Epstinova frustracija zbog toga što nije imao kontinuiran odnos s Gejtsom, kao i nivo do kojeg je bio spreman da ide kako bi ga namamio i oklevetao – naveo je Gejtsov portparol u izjavi za Business Insider.

Nije poznato da li je sadržaj ovih imejlova ikada zaista dostavljen Bilu Gejtsu. Nakon Epstinovog samoubistva u saveznom zatvoru 2019. godine, Gejts se suočavao s brojnim pitanjima o prirodi i obimu njihovog odnosa.

Gejts je ranije izjavio da se s Epstinom sastajao na nekoliko večera iz filantropskih razloga te da danas žali zbog vremena koje je proveo s njim.

Wall Street Journal je 2021. godine objavio da je Melinda Gejts još 2019. počela tražiti savjete u vezi s razvodom, u periodu kada su u javnost dospjele informacije o Bilovim sastancima s Epstinom. U intervjuu za CBS iz 2022. godine, Melinda je potvrdila da su veze njenog bivšeg supruga s Epstinom bile jedan od faktora koji su doveli do razvoda.