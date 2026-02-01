Tramp nakon novih dokumenata o Epstinu: Tužit ću Volfa, kovali su zavjeru da mi naprave političku štetu

Predsjednik Donald Tramp prekinuo je šutnju o dosijeima Džefrija Epstina nakon što je američko Ministarstvo pravde u petak objavilo više od tri miliona novih dokumenata.

Govoreći prvi put o objavi, dok je letio prema Floridi, Tramp je u subotu izjavio novinarima:

– Nisam to lično vidio, ali su mi rekli neki veoma važni ljudi da me to ne samo oslobađa, već pokazuje upravo suprotno od onoga čemu su se neki nadali – znate, radikalna ljevica.

U najnovijim dokumentima Tramp se spominje više od 3.000 puta. Samo pominjanje, međutim, ne ukazuje na bilo kakvo krivično djelo. Iz Ministarstva pravde ranije je saopćeno da pojedini dokumenti sadrže netačne i senzacionalističke tvrdnje o Trampu, koji je negirao bilo kakvu krivicu i nikada nije bio optužen za krivično djelo povezano s Epstinom.

Ipak, veliku pažnju javnosti privukle su prijave koje je zaprimio FBI-a, a u kojima se Tramp optužuje za seksualno zlostavljanje i nasilje nad maloljetnicama. Tramp je naveo da planira tužiti autora Majkla Volfa te da razmatra i podnošenje tužbe protiv Epstinove ostavštine, tvrdeći da su ti akteri „kovali zavjeru“ s ciljem da mu politički naštete.

– Volf, koji je trećerazredni pisac, kovao je zavjeru s Džefrijem Epstinom kako bi mi politički ili na neki drugi način nanio štetu, i to je bilo potpuno jasno – rekao je Tramp.

– Zato ćemo vjerovatno tužiti Volfa. Možda i Epstinovu ostavštinu. Ne znam. Ali Volfa ćemo sigurno tužiti – dodao je.