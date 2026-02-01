Mjesec nakon požara u Kran-Montani: Preminula još jedna osoba

Požar je izbio u planinskom odmaralištu u novogodišnjoj noći, što je jedna od najsmrtonosnijih tragedija u zemlji u posljednje vrijeme

1.2.2026

Broj poginulih u smrtonosnom požaru koji je izbio u baru u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana u novogodišnjoj noći porastao je na 41, saopštile su u nedjelju lokalne vlasti.

Osamnaestogodišnji Švicarac, koji je nakon požara bio hospitaliziran u Zurichu, preminuo je u subotu, potvrdilo je javno tužilaštvo Valaisa, dodajući da nema daljnjih detalja u vezi s tekućom istragom, izvijestio je portal Swiss Info.

Požar je izbio u planinskom ljetovalištu Valais, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih tragedija u novijoj historiji Švicarske.

Pored poginulih, najmanje 115 ljudi je teško povrijeđeno u incidentu.

