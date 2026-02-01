Petogodišnji dječak kojeg je priveo ICE pušten iz pritvora

Petogodišnji dječak iz Ekvadora, Liam Konejo Ramos, i njegov otac Adrian vratili su se u Mineapolis nakon što su više od sedmicu dana bili pritvoreni u imigracionom centru u Teksasu. Oni su privedeni na snježnom prilazu svoje kuće u predgrađu Mineapolisa i poslani u pritvor udaljen više od 2000 kilometara.
Njihov povratak potvrdio je teksaški zastupnik Hoakin Kastro, koji je objavio da je Liam sada kod kuće, sa svojom kapom i ruksakom, te da neće stati dok sva djeca i porodice ne budu zajedno.
Savezni sudija izdao je naredbu da dječak i otac budu pušteni što prije, a najkasnije do utorka, dok se njihov slučaj rješava na sudu. Advokat porodice kažu da su zadovoljni što se sada mogu posvetiti zajedništvu nakon ovog traumatičnog iskustva.
Sudija Fred Bieri oštro je kritikovao vladu zbog načina na koji su postupali, ističući da je njihova politika izazvala nepotreban stres i traumu kod djece. On je u svojoj odluci čak naveo biblijske citate i stavio fotografiju dječaka s ruksakom Spider-Mana, što je dodatno istaklo ljudsku stranu ovog slučaja.
Liamovo pritvaranje izazvalo je veliku pažnju i bijes zbog imigracijske politike Trampove administracije, a sudija je upozorio na opasnosti zloupotrebe moći i nehumanog tretmana.
Iako se porodica i školska uprava protive takvim postupcima, ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je Liamova majka odbila preuzeti dijete kada su službenici pokušavali da je navedu da izađe iz kuće, koristeći dječaka kao mamac. Porodica kaže da su bili prestravljeni, a susjedi su savjetovali majku da ne izlazi jer bi i ona mogla biti uhapšena.
Porodica je u SAD tražila azil zbog teške situacije u Ekvadoru, gdje su željeli bolji život. Otac nema nikakvu kaznenu evidenciju, kako u SAD, tako ni u Ekvadoru. Iako postoji mogućnost da se porodica i dalje suoči s deportacijom, sudija je naglasio da se to treba desiti kroz humaniji i pravedniji proces.