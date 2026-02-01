Petogodišnji dječak kojeg je priveo ICE pušten iz pritvora

Petogodišnji dječak iz Ekvadora, Liam Konejo Ramos, i njegov otac Adrian vratili su se u Mineapolis nakon što su više od sedmicu dana bili pritvoreni u imigracionom centru u Teksasu. Oni su privedeni na snježnom prilazu svoje kuće u predgrađu Mineapolisa i poslani u pritvor udaljen više od 2000 kilometara.

Njihov povratak potvrdio je teksaški zastupnik Hoakin Kastro, koji je objavio da je Liam sada kod kuće, sa svojom kapom i ruksakom, te da neće stati dok sva djeca i porodice ne budu zajedno.

Savezni sudija izdao je naredbu da dječak i otac budu pušteni što prije, a najkasnije do utorka, dok se njihov slučaj rješava na sudu. Advokat porodice kažu da su zadovoljni što se sada mogu posvetiti zajedništvu nakon ovog traumatičnog iskustva.