Hamnei zaprijetio SAD, Tramp: Ako ne bude dogovora, vidjet ćemo da li je ajatolah u pravu

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da se nada postizanju dogovora s Iranom, svega nekoliko sati nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei upozorio na opasnost od „regionalnog rata“ ukoliko američki predsjednik realizira prijetnje vojnom intervencijom.

- Nadam se da ćemo postići dogovor. Ako do dogovora ne dođe, vidjet ćemo da li je vrhovni vođa bio u pravu ili ne – rekao je Tramp s Floride.

Sjedinjene Američke Države u međuvremenu su pojačale svoju pomorsku prisutnost na Bliskom istoku, nakon što je Tramp u više navrata zaprijetio Iranu vojnom akcijom ako ne pristane na novi nuklearni sporazum ili ne prekine nasilje nad demonstrantima.

Američki predsjednik, koji posljednjih dana šalje oprečne poruke Teheranu, poručio je da želi zadržati snažan pritisak.

- Tamo imamo najveće i najmoćnije brodove na svijetu - naveo je.

Hamnei je ranije upozorio da bi eventualni američki napad na Iran mogao prerasti u širi regionalni sukob, naveli su iranski državni mediji.

Teheran, s druge strane, tvrdi da je otvoren za „poštene“ pregovore, ali da ne pristaje na dogovor koji bi ograničio njegove odbrambene kapacitete. Protesti u Iranu, koji su započeli krajem decembra zbog teške ekonomske situacije, prerasli su u najveći politički izazov Islamskoj Republici od njenog osnivanja 1979. godine, ali su u međuvremenu utišani represivnim mjerama vlasti.

Prema zvaničnim podacima, u nemirima je poginulo 3117 osoba, dok američka organizacija za ljudska prava tvrdi da je do sada potvrđena smrt 6.713 ljudi. Te brojke Reuters nije mogao nezavisno provjeriti. Hamnei je proteste uporedio s „pučem“, navodeći da je cilj pobune bio napad na iranske vlasti, prenijeli su državni mediji.