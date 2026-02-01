Nakon dvije godine otvoren granični prijelaz Rafah u Gazi

Granični prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta ponovo je otvoren u okviru „pilot-operacije“, nakon gotovo dvije godine zatvaranja, javili su u nedjelju ujutro izraelski mediji.

- Prijelaz Rafah otvoren je u pilot-operaciji - objavio je dnevnik Yedioth Ahronoth.

- Prema procjenama, kretanje ljudi u oba smjera zapravo će početi sutra (u ponedjeljak), pri čemu se očekuje da će oko 150 osoba dnevno napuštati Pojas Gaze, dok će se oko 50 vraćati - navodi list.

Prema pisanju tog dnevnika, Palestincima koji su napustili Gazu tokom izraelskog rata bit će dopušten povratak u enklavu isključivo preko ovog terminala. Dodaje se da će Izrael rad prijelaza nadzirati na daljinu, korištenjem nadzorne opreme, a ne neposrednim prisustvom izraelskih vojnika. List navodi i da će Egipat Izraelu svakodnevno dostavljati spisak osoba koje će u naredna 24 sata prelaziti granicu u oba smjera.

Izrael će, prema navodima lista, dozvoliti i da manji broj ranjenih palestinskih boraca, ukoliko to žele, napusti Gazu preko prijelaza, te da će, u principu, svima koji izađu biti omogućen povratak. Prema egipatskoj državnoj televiziji Al-Qahera News, Kairo će u ponedjeljak započeti prebacivanje palestinskih pacijenata iz Pojasa Gaze u egipatske bolnice preko prijelaza Rafah radi liječenja.

Na egipatskoj strani prijelaza raspoređen je veliki broj ambulantnih vozila u pripremi za prijem pacijenata iz Gaze, dok su bolnice širom Egipta pojačale mjere pripravnosti, dodaje se u izvještaju. Egipatske bolnice nalaze se u stanju povećane pripravnosti za prijem palestinskih pacijenata, navodi kanal.

Prebacivanje pacijenata provodit će se prema unaprijed dogovorenom mehanizmu, a palestinska strana prijelaza Rafah bit će zvanično stavljena u funkciju u ponedjeljak. Egipatsko ministarstvo zdravstva uputilo je medicinske zalihe i opremu radi obavljanja potrebnih pregleda pacijenata koji stižu iz Gaze, navodi se u izvještaju. Dodaje se da je egipatska strana prijelaza Rafah otvorena 24 sata dnevno i u potpunosti operativna kako bi se olakšali transferi. Za sada nema zvaničnih saopćenja izraelskih, egipatskih ni palestinskih vlasti povodom ovih navoda.