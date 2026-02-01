Video / Skijašica htjela da se pohvali selfijem s rijetkom vrstom leoparda, a onda je nastala katastrofa

Skijašica je zadobila teške povrede nakon što ju je u sjevernoj Kini napao rijetki snježni leopard, svega nekoliko trenutaka nakon što je s njim napravila selfi. Sve se dogodilo 27. januara u selu Talat, u području Keketuohai UNESCO Global Geoparka, dok se žena kretala prema hotelu.

Prema lokalnim izvještajima, skijašica se opasno približila divljoj životinji kako bi napravila fotografiju, ne obazirući se na ranija upozorenja vlasti da je leopard primijećen u tom području. Na fotografiji se vidi kako se ona smiješi, dok leopard stoji iza nje na snijegu, neposredno prije napada.

Nekoliko trenutaka kasnije, životinja ju je napala i nanijela joj povrede po licu. Prisutni su uspjeli otjerati leoparda, a instruktor skijanja ga je rastjerao mašući skijaškim štapovima. Skijašica je, zahvaljujući kacigi, izbjegla još teže povrede te je prevezena u bolnicu, gdje se nalazi u stabilnom stanju.

Svjedoci navode da je leopard viđen u tom području i dan ranije, vjerovatno u potrazi za hranom. Lokalne vlasti su nakon napada ponovo upozorile građane i turiste da se ne približavaju divljim životinjama, da se ne zadržavaju u tom području i da ne pokušavaju fotografisati predatore.

Iako Kina ima najveći broj snježnih leoparda na svijetu, napadi na ljude su rijetki jer se ova vrsta smatra povučenom i plašljivom. Snježni leopard je trenutno klasifikovan kao ranjiva vrsta, a istraga o ovom incidentu je u toku.