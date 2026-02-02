Tramp želi promijeniti izgled Vašingtona: Najavio zatvaranje Kenedi Centra zbog renoviranja

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u nedjelju da će Kenedi Centar (Kennedy Center) biti zatvoren od jula na period od dvije godine zbog građevinskih radova, što predstavlja njegov najnoviji pokušaj da preuredi ovo renomirano kulturno središte otkako se vratio u Bijelu kuću.

Nakon što se Tramp vratio u Bijelu kuću, Kenedi Centar postao je samo jedno od brojnih znamenitosti u Vašingtonu (Washingtonu) koje pokušava radikalno izmijeniti u svom drugom mandatu.

On je porušio istočno krilo Bijele kuće i započeo veliki projekat izgradnje balske dvorane vrijedne 400 miliona dolara, aktivno gura izgradnju slavoluka pobjede s druge strane mosta Arlington, nasuprot Lincolnovom memorijalu, a također je najavio planove za rekonstrukciju međunarodnog aerodroma Washington Dulles.

Trampova nova objava na društvenim mrežama u vezi s Kenedi Centrom došla je nakon niza otkazivanja nastupa vodećih izvođača, muzičara i umjetničkih grupa, koji su uslijedili nakon što je predsjednik smijenio prethodno rukovodstvo i dodao svoje ime na zgradu. Tramp u svojoj objavi nije spomenuo nedavno otkazane nastupe.

U objavi, Tramp je naveo da je prijedlog, koji je objavljen nekoliko dana nakon premijere dokumentarnog filma "Melania" o prvoj dami u ovom centru, podložan odobrenju upravnog odbora Kenedi Centar, u kojem sada sjede njegovi bliski saveznici. Sam Tramp predsjeda Upravnim odborom centra.

- Ova važna odluka, zasnovana na mišljenjima mnogih veoma cijenjenih stručnjaka, pretvorit će umorni, slomljeni i oronuli centar, koji je godinama u lošem stanju, i finansijski i strukturalno, u svjetsku tvrđavu umjetnosti, muzike i zabave - napisao je Tramp.