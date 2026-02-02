Tramp želi promijeniti izgled Vašingtona: Najavio zatvaranje Kenedi Centra zbog renoviranja

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u nedjelju da će Kenedi Centar (Kennedy Center) biti zatvoren od jula na period od dvije godine zbog građevinskih radova, što predstavlja njegov najnoviji pokušaj da preuredi ovo renomirano kulturno središte otkako se vratio u Bijelu kuću.
Nakon što se Tramp vratio u Bijelu kuću, Kenedi Centar postao je samo jedno od brojnih znamenitosti u Vašingtonu (Washingtonu) koje pokušava radikalno izmijeniti u svom drugom mandatu.
On je porušio istočno krilo Bijele kuće i započeo veliki projekat izgradnje balske dvorane vrijedne 400 miliona dolara, aktivno gura izgradnju slavoluka pobjede s druge strane mosta Arlington, nasuprot Lincolnovom memorijalu, a također je najavio planove za rekonstrukciju međunarodnog aerodroma Washington Dulles.
Trampova nova objava na društvenim mrežama u vezi s Kenedi Centrom došla je nakon niza otkazivanja nastupa vodećih izvođača, muzičara i umjetničkih grupa, koji su uslijedili nakon što je predsjednik smijenio prethodno rukovodstvo i dodao svoje ime na zgradu. Tramp u svojoj objavi nije spomenuo nedavno otkazane nastupe.
U objavi, Tramp je naveo da je prijedlog, koji je objavljen nekoliko dana nakon premijere dokumentarnog filma "Melania" o prvoj dami u ovom centru, podložan odobrenju upravnog odbora Kenedi Centar, u kojem sada sjede njegovi bliski saveznici. Sam Tramp predsjeda Upravnim odborom centra.
- Ova važna odluka, zasnovana na mišljenjima mnogih veoma cijenjenih stručnjaka, pretvorit će umorni, slomljeni i oronuli centar, koji je godinama u lošem stanju, i finansijski i strukturalno, u svjetsku tvrđavu umjetnosti, muzike i zabave - napisao je Tramp.
Ni Tramp ni predsjednik Kennedy Centra Ric Grenell – takođe njegov saveznik – nisu ponudili dokaze za tvrdnje da je zgrada u lošem stanju. Ipak, još u oktobru prošle godine, Tramp je obećavao da će centar ostati otvoren tokom renoviranja. U nedjeljnoj objavi naveo je da će se centar zatvoriti 4. jula, kada bi radovi trebalo da počnu.
- Naš cilj je oduvijek bio ne samo spasiti i trajno očuvati centar, već ga učiniti najboljom umjetničkom institucijom na svijetu - poručio je Grenell u svojoj objavi, pozivajući se na sredstva koja je Kongres odobrio za sanaciju.
Iznenadna odluka o zatvaranju i rekonstrukciji Kennedy Centra izazvala je snažne reakcije, dok Tramp remeti rad popularnog mjesta koje je prvobitno zamišljeno kao nacionalni kulturni centar. Kongres je 1964. godine preimenovao centar u "živi memorijal" predsjedniku Johnu F. Kennedyju nakon njegovog ubistva. Otvoren 1971. godine, centar tokom cijele godine služi kao javna pozornica za umjetnost, uključujući i nastupe Nacionalnog simfonijskog orkestra.
Neki od vodećih umjetničkih ansambala povukli su se s nastupa u Kennedy Centru. Među najpoznatijima je kompozitor Philip Glass, koji je povukao svoje djelo Simfoniju br. 15 "Lincoln" uz obrazloženje da su vrijednosti centra danas u "direktnom sukobu" s porukom te kompozicije.
Prošlog mjeseca Washington National Opera (Nacionalna opera Washington) objavila je da će svoje predstave izmjestiti iz Kenedi Centra, što je još jedan visokoprofilni odlazak nakon što je Tramp preuzeo kontrolu nad vodećom američkom scenom izvedbenih umjetnosti u glavnom gradu.
Šef umjetničkog programa centra iznenada je napustio funkciju prošle sedmice, manje od dvije sedmice nakon što je imenovan na tu poziciju.