Objavljeni novi dokumenti o Epstinu: Klinton ponovo u fokusu

Očekuje se da će Republikanci u Predstavničkom domu ove sedmice glasati o tome da se Bil i Hilari Klinton smatraju odgovornima za nepoštivanje Kongresa zbog odbijanja svjedočenja. Republikanski članovi Odbora za nadzor, a čak i neki Demokrati, prošlog mjeseca su glasali u odboru da se bivši predsjednik i bivša državna sekretarka smatraju odgovornima za nepoštivanje Kongresa.

Ovo objavljivanje dokumenata dolazi samo nekoliko dana prije očekivanog glasanja u Predstavničkom domu o nepoštivanju Kongresa od bračnog para Klinton, nakon što su odbili podnijeti izjavu u dvostranačkoj istrazi o Epstinu.

Najnovije objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde SAD-a o Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu) pružaju nova saznanja o tome kako su saradnici bivšeg predsjednika Bila Klintona (Billa Clintona) komunicirali s njim i njegovom saradnicom Gilen Maksvel (Ghislaine Maxwell), uključujući i povremene neprikladne e-mail razmjene.

Najnoviji dokumenti uključuju učestalu komunikaciju između Maksvel, koja se trenutno nalazi u zatvoru zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe, i saradnika Klintona u periodu od 2001. do 2004. godine.

Objavljivanje Epstinovih dokumenata u petak, više od tri miliona dokumenata, slijedi manji, raniji paket iz decembra koji je otkrio nikada ranije viđene fotografije Bila Klintona i Epsteina zajedno, kao i fotografiju Klintona bez majice u džakuziju s nekim koga je zvaničnik Ministarstva pravde opisao kao "žrtvu" Epsteinovog seksualnog zlostavljanja.

Na toj listi također se spominju navodi protiv Bila Klintona.

Među novim objavljenim dokumentima nalazi se i lista optužbi za seksualno zlostavljanje protiv predsjednika Donalda Trampa, nastale na temelju neprovjerenih podataka koje je Ministarstvo pravde prikupilo prošlog ljeta.

Obojica muškaraca negiraju bilo kakvu odgovornost u vezi s Epstinom. Na upit o optužbama protiv Trampa u dokumentima, Bijela kuća se pozvala na izjavu Ministarstva pravde da "ova objava može sadržavati lažne ili netačno dostavljene slike, dokumente ili video zapise."

Portparol Klintona je više puta izjavio da je bivši predsjednik prekinuo veze s Epstinom prije nego što je osramoćeni finansijer 2006. godine optužen za podsticanje prostitucije i da nije znao za njegove zločine. Klinton je također negirao da je ikada posjetio Epstinov otok.

Klinton i Tramp su među brojnim poznatim ličnostima koje se spominju u dokumentima o Epstinu koje je objavilo Ministarstvo pravde. Nakon što se Trampovo Ministarstvo pravde u početku opiralo objavljivanju dokumenata, Kongres je prošle godine donio zakon kojim se nalaže njihovo otkrivanje. Epstin je 2019. godine izvršio samoubistvo dok je bio u zatvoru čekajući suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u seksualne svrhe.

Na šta se odnose mailovi?

Imena saradnika Klintona u e-mailovima su često cenzurirana, prikazuje se samo "WJC" u polju primaoca ili pošiljaoca, što izgleda odnosi na ured Vilijama Klintona (Williama J. Clintona) nakon predsjedničkog mandata.

Portparol Klintona, rekao je za CNN da Bil Klinton nije slao nijedan od e-mailova u dokumentima o Epstinu.

Većina komunikacije između Maksvel i saradnika Klintona koju je pregledao CNN odnosi se na logistiku putovanja i objedovanja, a ponekad i na pozive u posljednjem trenutku upućene samom bivšem predsjedniku. Nije jasno da li je komunikacija bila vezana za poslovanje fondacije ili lične poslove Klintona i njegovih saradnika.

U jednom e-mailu iz aprila 2003. godine, Maksvel je napisala na cenzuriranu Klintonovu e-mail adresu:

- Drago mi je da dolazite na večeru, JE kaže, misliš li da bi Clinton želio doći, javi mi - navodi se.

U drugom e-mailu iz decembra 2001., saradnik Clintona tražio je od Maksvel broj telefona princa Endrua (Andrewa) kako bi koordinirali partiju golfa tokom Klintonovog putovanja u Škotsku. Maksvel je odgovorila:

- Upravo sam razgovarala s Endruom. Trenutno nije u Škotskoj, ali ide tamo. Kaže da ako mu dam broj, pozvat će Klintona. Dag, želiš li da te on pozove?

Nije jasno na koga se odnosi "Doug", ali tadašnji glavni savjetnik Klintona bio je Dag Bend (Doug Band).

Zavodila ih

Maksvel je ponekad bila zavodljiva u svojim e-mailovima upućenim cenzuriranim Klintonovim e-mail adresama. U jednom dopisivanju, Maksvel je napisala jednom saradniku Klintona da je tabloidu rekla "zaista zavodljiv čovjek si i kako sam zaljubljena u tebe i kako si… pa, kapiraš poentu. Nadam se da ti ne smeta!" U drugom dopisivanju iz 2002. godine, osoba čije je ime cenzurirano napisala je Maksvel s Klintonove e-mail adrese:

- Otišao sam kući s nekim s kim sam prije bio, 40-godišnjom plavušom, udovicom s velikim grudima, ako možeš vjerovati tome. Stvarno moram prestati piti.

Ne postoji dokaz u dokumentima da je Maksvel lično slala e-mailove bivšem predsjedniku ili obrnuto.

Gotovo deset godina kasnije, nakon što je Maksvel javno optužena 2009. za regrutovanje i seksualno zlostavljanje djevojčica zajedno s Epstinom, i dalje je bila dobrodošla u krugovima Klintona.

Maksvel je bila gošća na prestižnoj konferenciji "Clinton Global Initiative" u septembru 2013. Maksvel je odato priznanje za njen sada ugašeni "TerraMar Project", neprofitnu organizaciju za očuvanje oceana koju je osnovala 2012. godine, a koja je više pomogla da popravi njen ugled nego samim oceanskim dubinama.