SMRTONOSNA PUCNJAVA

Objavljena imena dvojice agenata koji su ubili Aleksa Pretija u Minesoti

Z. V.

2.2.2026

Američki medij ProPublica je identifikovala dvojicu službenika Granične službe Sjedinjenih Američkih Država koji su u Minnesoti ispalili devet hitaca i ubili Aleksa Pretija (Alexa Prettija) sredinom januara.

Prema objavi ProPublice, Prettija su u Minnesoti ubili 43-godišnji Jesus Ochoa i 35-godišnji Rejmundo Gutijerez (Raymundo Gutierrez).

Njihov identitet je u službenim izvještajima o ovom ubistvu pokušao biti sakriven, ali se spominju u internim dokumentima koji su objavljeni.

Također, u svim informacijama koje su iz Granične službe slali u Kongres imena ova dva agenta nisu bila otkrivena.

Oba agenta su poslije smrtonosne pucnjave poslani na odmor, što je potvrdilo Ministarstvo za domovinsku sigurnost SAD-a pod čijom nadležnosti se nalazi ova služba.

Gregori Bovino (Gregory Bovino), jedan od viših službenika Granične službe SAD-a koji je zbog svog izgleda dobio nadimak "Gestapo Gregory", ranije je rekao da se njihova imena neće objavljivati.

Oćoa je agent Granične patrole koji se CBP-u pridružio 2018. godine. Gutierrez se pridružio 2014. i radi u CBP-ovom Uredu za terenske operacije.

Raspoređen je u specijalni interventni tim, koji provodi visokorizične operacije nalik onima koje izvode policijske SWAT jedinice. Evidencija pokazuje da su oba muškarca iz Južnog Teksasa.

Oćoa (Ochoa), koji se predstavlja kao Džesi (Jesse), diplomirao je na Univerzitetu Teksas–Pan American s diplomom iz krivičnog pravosuđa, prema riječima njegove bivše supruge Angelice Oćoa.

Dugogodišnji stanovnik doline Rio Grande, Ochoa je godinama sanjao da radi u Graničnoj patroli i konačno je dobio posao tamo, rekla je ona. Do trenutka kada se par razišao 2021. godine, postao je zaljubljenik u oružje, s oko 25 pušaka, pištolja i sačmarica, kazala je Angelica Oćoa.

