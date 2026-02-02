Objavljena imena dvojice agenata koji su ubili Aleksa Pretija u Minesoti

Američki medij ProPublica je identifikovala dvojicu službenika Granične službe Sjedinjenih Američkih Država koji su u Minnesoti ispalili devet hitaca i ubili Aleksa Pretija (Alexa Prettija) sredinom januara.

Prema objavi ProPublice, Prettija su u Minnesoti ubili 43-godišnji Jesus Ochoa i 35-godišnji Rejmundo Gutijerez (Raymundo Gutierrez).

Njihov identitet je u službenim izvještajima o ovom ubistvu pokušao biti sakriven, ali se spominju u internim dokumentima koji su objavljeni.

Također, u svim informacijama koje su iz Granične službe slali u Kongres imena ova dva agenta nisu bila otkrivena.

Oba agenta su poslije smrtonosne pucnjave poslani na odmor, što je potvrdilo Ministarstvo za domovinsku sigurnost SAD-a pod čijom nadležnosti se nalazi ova služba.

Gregori Bovino (Gregory Bovino), jedan od viših službenika Granične službe SAD-a koji je zbog svog izgleda dobio nadimak "Gestapo Gregory", ranije je rekao da se njihova imena neće objavljivati.

Oćoa je agent Granične patrole koji se CBP-u pridružio 2018. godine. Gutierrez se pridružio 2014. i radi u CBP-ovom Uredu za terenske operacije.