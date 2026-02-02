Medvedev: Nismo zainteresirani za globalni sukob, ali ga ne možemo isključiti

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, svijet je nazvao opasnim mjestom, ali je naglasio da Rusija ne želi globalni sukob. Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najveću konfrontaciju Moskve i Zapada od vrhunca Hladnog rata, iako izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) trenutno pokušavaju ispregovarati kraj rata s Rusijom i Ukrajinom, prenosi Reuters.

Medvedev, koji je na čelu svojevrsnog modernog politbiroa najmoćnijih ruskih dužnosnika, pohvalio je Trampa i ocijenio ohrabrujućim što su kontakti s Vašingtonom nastavljeni. Ipak, Medvedev, koji je u prošlosti upućivao oštre izjave Kijevu i zapadnim silama te upozoravao na rizik eskalacije rata do nuklearne "apokalipse", rekao je da je Zapad opetovano ignorirao ruske interese.

Smanjen prag boli

- Situacija je vrlo opasna. Čini se da se prag boli smanjuje - rekao je Medvedev u intervjuu za Reuters, TASS i ruskog ratnog blogera WarGonzo u svojoj rezidenciji nedaleko od Moskve.

- Nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi. No, globalni sukob se ne može isključiti - izjavio je Medvedev, koji je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012. godine.

Konačnu riječ o ruskoj politici ima predsjednik Vladimir Putin, no strani diplomati smatraju da Medvedev, sada istaknuti jastreb, pruža uvid u razmišljanja tvrdolinijaša unutar ruske elite. U sobi gdje se odvijao intervju visjela je karikatura koja prikazuje Medvedeva kako automatskom puškom cilja u evropske čelnike.

I Putin i Tramp spominjali su rizike eskalacije zbog Ukrajine, iako evropski diplomati smatraju da je Moskva vješto koristila tu kartu kako bi zastrašila ukrajinske saveznike od prevelikog angažmana u ratu.

Interesi Rusije

- Oni govore: "Nema šanse, Rusi sve to izmišljaju, šire paniku i nikad neće ništa poduzeti" - rekao je Medvedev, dodavši da ono što Kremlj naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini pokazuje da će se Rusija zauzeti za svoje interese.

Ukrajina i njezini evropski saveznici rat, najsmrtonosniji u Evropi od Drugog svjetskog rata, smatraju imperijalističkim otimanjem teritorija. Tvrde da će Rusija, ako pobijedi u Ukrajini, jednog dana napasti NATO, što Rusija odbacuje kao besmislicu. Sukob je izbio u istočnoj Ukrajini 2014. nakon što je proruski predsjednik svrgnut u revoluciji na Majdanu. Rusija je potom anektirala Krim, a separatisti koje podržava Moskva započeli su borbe protiv ukrajinskih oružanih snaga.

Upitan o nizu globalnih događaja u januaru, uključujući one u Venezueli i oko Grenlanda, Medvedev je rekao da je svega jednostavno bilo "previše". Komentirajući venezuelskog predsjednika Nikolasa Madura, ruskog saveznika, Medvedev je rekao da bi Sjedinjene Države sigurno smatrale činom rata da je Trampa "otela" neka strana sila.

Također je odbacio zapadne tvrdnje o ruskoj ili kineskoj prijetnji Grenlandu kao lažne "horor priče" koje su izmislili zapadni čelnici kako bi opravdali vlastite postupke.