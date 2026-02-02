Novo istraživanje: Veliki broj Ukrajinaca prihvata prepuštanje Donbasa Rusiji

Istraživanje je provedeno od 23. do 29. januara putem telefonskih intervjua

Regija Donbas. Facebook

Dž. R.

2.2.2026

Kijevski međunarodni institut za sociologiju radio je istraživanje koje je pokazalo da čak 40 posto Ukrajinaca smatra prihvatljivim prepuštanje teritorije Donbasa Rusiji. Riječ je o administrativnoj jedinici koju čine Lugansk i Donjeck.

Prema rezultatima ankete, 52 posto ispitanika smatra potpuno neprihvatljivim predati cijeli Donbas pod rusku kontrolu u zamjenu za sigurnosne garancije. Ipak, 40 posto je spremno prihvatiti takav ustupak, iako većina njih priznaje da bi to bio težak uslov.

Ostatak anketiranih se nije mogao odlučiti između ove dvije opcije.

Sociolozi su također primijetili da se tokom posljednje dvije sedmice januara, uprkos napadima velikih razmjera i problemima sa strujom i grijanjem u Ukrajini, podrška takvom mirovnom stanju nije povećala.

Među stanovnicima Kijeva, 59% smatra odustajanje od Donbasa potpuno neprihvatljivim, dok je 31% spremno da to prihvati.

Istraživanje je provedeno od 23. do 29. januara putem telefonskih intervjua zasnovanih na slučajnom uzorku brojeva mobilnih telefona u svim regijama Ukrajine, osim okupiranih teritorija.

Ukupno su anketirana 1.003 građana Ukrajine starosti 18 i više godina.

