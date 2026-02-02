Novi detalji: U dokumentima o Epstinu spominje se BiH, neidentifikovana osoba mu trebala donijeti suvenir

Novi dokumenti o istrazi u slučaju pedofila i osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) nalazi se i nekoliko referenci na Bosnu i Hercegovinu, a jedna je posebno privukla pažnju.

E-mailovi iz avgusta 2013. godine otkrivaju razgovor između Epstina i neidentifikovane ženske osobe, a BiH se spominje u kontekstu aktivnosti koje je ova osoba imala kroz rad u neimenovanoj nevladinoj organizaciji.

Plaćao joj školarinu

U prvom e-mailu se ova osoba žali da nije dobila posao kod izvjesnog "Stiva", a najvjerovatnije se misli na Stiva Banona (Steve Bannon), bivšeg strategiste predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) koji je bio u odličnim odnosima s Epstinom.

U daljoj korespondenciji otkriveno je da je ova osoba aktivna u nevladinoj organizaciji te da u sklopu rada s ovom grupom boravi u Bosni i Hercegovini.

Epstin joj u jednom e-mailu kaže da mu je "zadovoljstvo da joj plaća školarinu", ali da bi mu "trebala donijeti neki suvenir" kada putuje van SAD.

Ova ženska osoba njemu opsežno odgovara, a upravo u ovom e-mailu se najviše spominje naša zemlja, odnosno činjenica da mu s putovanja u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa.

- Imala sam cijelo ljeto da shvatim način kako da ti pokažem koliko sam zahvalna i koliko cijenim što radiš za mene i nisam trebala da čekam. Ipak, nisam ti ništa mogla donijeti iz Bosne zato što je sve vezano za hranu, ali još sam u potrazi - napisala je ova neidentifikovana osoba, što sugeriše da je u trenutku pisanja e-maila i dalje bila u BiH.

Kako se dalje navodi u e-mailu, ova osoba je planirala da sumira svoje putovanje u autorskom tekstu za jedan od magazina.

- Jučer sam bila na sastanku s urednikom magazina da bi se dogovorili o pisanju kolumne. Već pišem o svom putovanju u Bosni za magazin i uskoro šaljem prijedlog za kolumnu. U augustu ćemo potencijalno i snimati dugometražni film", piše u ovom e-mailu.

Ustupio joj stan

Još jedna korespodencija u kojoj se spominje BiH s identičnim akterima odnosi se na e-mailove iz juna 2013. godine, kada se ova osoba zahvaljuje Epstinu na tome što joj je ustupio stan u Njujorku.

- Ne želim da ostanem predugo, ali da mogu, ostala bi zauvijek! Početkom jula odlazim u Njemačku da odradim nešto posla kao model, a onda idem u Bosnu s ovom nevladinom organizacijom s kojom radim - napisala je.

BiH se spominje sporadično u drugim e-mailovima većinom kroz pretplate na američke medije koje je imao Epstin, a jedino nešto značajnije spominjanje naše zemlje je u e-mailovima Epseina i bivšeg premijera Norveške Torbjorna Jaglanda (Thorbjørn Jagland), koji je ovom seksualnom prijestupniku na jedan e-mail odgovorio prije odlaska u Sarajevo.

- Evo me u Minhenu, trebam se ukrcati na let za Sarajevo. Užasna je situacija u Evropi - napisao je Jagland u e-mailu koji je poslan 1. novembra 2015. godine.