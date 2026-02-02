POTVRDIO ADVOKAT

Iranski demonstrant Erfan Soltani pušten uz kauciju nakon prijetnje smrtnom kaznom

On je uhapšen 8. januara u gradu Fardis, zapadno od Teherana, dok su protesti zahvatili zemlju

Z.V.

2.2.2026

Iranac Erfan Soltani (26) koji je prvobitno osuđen na smrt zbog učešća na antivladinim protestima, pušten je na slobodu uz kauciju.

On je uhapšen 8. januara u gradu Fardis, zapadno od Teherana, dok su protesti zahvatili zemlju, što je izazvalo smrtonosne obračune iranskih vlasti.

Planirano pogubljenje 

Zvaničnici su potom obavijestili njegovu porodicu da je planirano da bude pogubljen u roku od nekoliko dana, bez navođenja dodatnih detalja, piše BBC.

Međutim, iransko pravosuđe je negiralo da je osuđen na smrt, rekavši da se suočava s optužbama vezanim za sigurnost koje nose samo zatvorske kazne.

Soltanijev advokat rekao je novinskoj agenciji AFP da je u subotu pušten uz kauciju i da je dobio sve svoje stvari, uključujući i mobilni telefon.

Plaćena kaucija 

Za njegovo puštanje na slobodu plaćena je kaucija od 12.600 dolara.

Hapšenje Soltanija, vlasnika prodavnice odjeće, dospjelo je na naslovnice širom svijeta kada se pojavila vijest da bi navodno trebao biti pogubljen.

U to vrijeme, jedan od Soltanijevih rođaka rekao je za BBC Persian da je sud izrekao smrtnu kaznu u izuzetno brzom procesu, u roku od samo dva dana.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je zaprijetio da će poduzeti vrlo oštre mjere ako se izvrše pogubljenja.

