Iranski demonstrant Erfan Soltani pušten uz kauciju nakon prijetnje smrtnom kaznom

Iranac Erfan Soltani (26) koji je prvobitno osuđen na smrt zbog učešća na antivladinim protestima, pušten je na slobodu uz kauciju.

On je uhapšen 8. januara u gradu Fardis, zapadno od Teherana, dok su protesti zahvatili zemlju, što je izazvalo smrtonosne obračune iranskih vlasti.

Planirano pogubljenje

Zvaničnici su potom obavijestili njegovu porodicu da je planirano da bude pogubljen u roku od nekoliko dana, bez navođenja dodatnih detalja, piše BBC.

Međutim, iransko pravosuđe je negiralo da je osuđen na smrt, rekavši da se suočava s optužbama vezanim za sigurnost koje nose samo zatvorske kazne.

Soltanijev advokat rekao je novinskoj agenciji AFP da je u subotu pušten uz kauciju i da je dobio sve svoje stvari, uključujući i mobilni telefon.

Plaćena kaucija

Za njegovo puštanje na slobodu plaćena je kaucija od 12.600 dolara.

Hapšenje Soltanija, vlasnika prodavnice odjeće, dospjelo je na naslovnice širom svijeta kada se pojavila vijest da bi navodno trebao biti pogubljen.