Iranski ministar vanjskih poslova sastaje se s američkim specijalnim izaslanikom Vitkofom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči trebalo bi da se sastane s američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom zbog pregovora, prenijela je danas iranska novinska agencija Tasnim.

Najavljeni sastanak dolazi nakon sedmica visokih tenzija između Vašingtona i Teherana, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio vojnim odgovorom zbog brutalnog obračuna iranskih sigurnosnih snaga s demonstrantima ranije ove godine.

Tramp je u međuvremenu rasporedio nosač aviona u Perzijskom zaljevu, ali je krajem prošle sedmice nagovijestio mogućnost pregovora.

Američki predsjednik je u više navrata pokušavao da primora Teheran da odustane od svog kontroverznog nuklearnog programa, pri čemu su razgovori zapeli prošle godine, prije nego što je Izrael izveo udare na Iran, prenosi DPA.