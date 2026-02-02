Rim uvodi naplatu pristupa Fontani di Trevi kako bi smanjio gužve

Turisti koji žele slijediti tradiciju i baciti novčić u rimsku Fontanu di Trevi od danas će za to morati izdvojiti dodatni novac, jer grad uvodi naplatu u iznosu od dva eura.

Naknada, čiji je cilj ublažavanje prekomjernog turizma i osiguravanje sredstava za održavanje spomenika, odnosi se samo na posjetioce koji silaze niz kamene stepenice kako bi se približili bazenu fontane. Trg koji okružuje fontanu i s kojeg se pruža pogled na znamenitost ostat će otvoren za sve posjetioce bez naplate, javlja Reuters.

Ulaznica će se naplaćivati radnim danima od 11.30 do 22 sata, a vikendom od 9 do 22 sata. Prema pravilima prvi put najavljenim u decembru, stanovnici Rima, osobe s invaliditetom i njihovi pratioci, kao i djeca mlađa od šest godina, bit će izuzeti od plaćanja.

- Nisam znala da se mora platiti, ali nemam ništa protiv toga - rekla je argentinska turistkinja Valentina De Vicentis, jedna od onih na koje se nova mjera odnosi. Dodala je da očekuje kako će ona smanjiti gužve.

Fontana di Trevi, u koju prema tradiciji posjetioci bacaju novčić kako bi osigurali povratak u Rim, već dugo je jedna od najposjećenijih gradskih atrakcija, čak i među svjetskim liderima.

Ostala je upamćena i po slavnoj filmskoj sceni iz filma Federica Fellinija La Dolce Vita, u kojoj Anita Ekberg ulazi u fontanu i doziva svog partnera Marcella Mastroiannija.

Vlasti navode da je fontanu u periodu od decembra 2024. do decembra 2025. posjetilo više od 10 miliona ljudi, što se u velikoj mjeri poklopilo s katoličkom Svetom godinom, odnosno Jubilejom, koji je u Rim doveo oko 33,5 miliona hodočasnika.

Dovršena 1762. godine, fontana je remek-djelo kasnog baroka koje prikazuje Oceanusa, boga svih voda, kao simbol promjenjivih raspoloženja mora i rijeka širom svijeta.