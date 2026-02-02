Preokret u Teheranu: Masud Pezeškijan naredio hitan nastavak nuklearnih pregovora sa SAD

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je naredbu za hitan nastavak nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji. Ova odluka dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija na Bliskom istoku i najave dolaska američke ratne flote u regiju.
Agencija Tasnim navodi, pozivajući se na pouzdane izvore, da pregovori vjerovatno počinju uskoro i da će u njima učestvovati visoki zvaničnici obje zemlje. Prema izvještaju agencije Fars, razgovori bi se mogli održati u Turskoj već u narednih nekoliko dana.
Sastanak Argačija i Vitkofa
Očekuje se da će pregovore voditi iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof. Iako tačno vrijeme i lokacija sastanka još nisu potvrđeni, diplomatska aktivnost u regiji je intenzivirana.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagei, potvrdio je na sedmičnoj konferenciji za novinare da Iran "razmatra detalje i opće okvire" potencijalnog pokretanja pregovora, ali je negirao da je Teheran primio bilo kakav "ultimatum ili rok" od Vašingtona.
Ovaj diplomatski manevar dešava se u sjeni prijetnji vojnom eskalacijom. Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da velika američka "armada", uključujući udarnu grupu nosača aviona i više ratnih brodova, putuje prema regiji.
Trampovo upozorenje
Tramp je u nedjelju uputio oštro upozorenje, poručivši da će, ukoliko Teheran ne postigne nuklearni sporazum s Vašingtonom, svijet "saznati" da li je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei bio u pravu kada je upozorio da bi američki napad mogao zapaliti regionalni rat.
Uprkos pritiscima, šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio je za CNN da je "pravedan, pošten i ravnopravan" nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama još uvijek moguć u kratkom roku, pod uslovom da Vašington odustane od politike prisile.
Podsjećamo, Iran i SAD su bili uključeni u indirektne pregovore u junu prošle godine, ali su oni prekinuti nakon izraelskog napada na Iran, što je izazvalo 12-dnevni vojni sukob i naglo zaoštravanje odnosa. Iran je tada suspendovao razgovore, držeći Vašington odgovornim za izraelske akcije.