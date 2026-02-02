Preokret u Teheranu: Masud Pezeškijan naredio hitan nastavak nuklearnih pregovora sa SAD

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je naredbu za hitan nastavak nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji. Ova odluka dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija na Bliskom istoku i najave dolaska američke ratne flote u regiju.

Agencija Tasnim navodi, pozivajući se na pouzdane izvore, da pregovori vjerovatno počinju uskoro i da će u njima učestvovati visoki zvaničnici obje zemlje. Prema izvještaju agencije Fars, razgovori bi se mogli održati u Turskoj već u narednih nekoliko dana.

Sastanak Argačija i Vitkofa

Očekuje se da će pregovore voditi iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof. Iako tačno vrijeme i lokacija sastanka još nisu potvrđeni, diplomatska aktivnost u regiji je intenzivirana.