Preokret u Teheranu: Masud Pezeškijan naredio hitan nastavak nuklearnih pregovora sa SAD

Naslovnica iranskog lista Tejarat Farda koja prikazuje Pezeškijana i Trampa. Screenshot

M. Až.

2.2.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je naredbu za hitan nastavak nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji. Ova odluka dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija na Bliskom istoku i najave dolaska američke ratne flote u regiju.

Agencija Tasnim navodi, pozivajući se na pouzdane izvore, da pregovori vjerovatno počinju uskoro i da će u njima učestvovati visoki zvaničnici obje zemlje. Prema izvještaju agencije Fars, razgovori bi se mogli održati u Turskoj već u narednih nekoliko dana.

Sastanak Argačija i Vitkofa

Očekuje se da će pregovore voditi iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof. Iako tačno vrijeme i lokacija sastanka još nisu potvrđeni, diplomatska aktivnost u regiji je intenzivirana.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagei, potvrdio je na sedmičnoj konferenciji za novinare da Iran "razmatra detalje i opće okvire" potencijalnog pokretanja pregovora, ali je negirao da je Teheran primio bilo kakav "ultimatum ili rok" od Vašingtona.

Ovaj diplomatski manevar dešava se u sjeni prijetnji vojnom eskalacijom. Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da velika američka "armada", uključujući udarnu grupu nosača aviona i više ratnih brodova, putuje prema regiji.

Trampovo upozorenje

Tramp je u nedjelju uputio oštro upozorenje, poručivši da će, ukoliko Teheran ne postigne nuklearni sporazum s Vašingtonom, svijet "saznati" da li je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei bio u pravu kada je upozorio da bi američki napad mogao zapaliti regionalni rat.

Uprkos pritiscima, šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio je za CNN da je "pravedan, pošten i ravnopravan" nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama još uvijek moguć u kratkom roku, pod uslovom da Vašington odustane od politike prisile.

Podsjećamo, Iran i SAD su bili uključeni u indirektne pregovore u junu prošle godine, ali su oni prekinuti nakon izraelskog napada na Iran, što je izazvalo 12-dnevni vojni sukob i naglo zaoštravanje odnosa. Iran je tada suspendovao razgovore, držeći Vašington odgovornim za izraelske akcije.

