Novi pregovori Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je u ponedjeljak da će se druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD-a, održati u Abu Dhabiju u srijedu i četvrtak, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Peskov je rekao da su pregovori prvobitno zakazani za 1. februar odgođeni kako bi se prilagodili rasporedi svih učesnika.

- Zaista, od srijede do četvrtka će se održati ova druga runda. U Abu Dabiju, također, to možemo potvrditi - rekao je Peskov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u nedjelju da je druga runda pregovora, koja se morala održati 1. februara, pomjerena za 4. i 5. februar.

Komentarišući napredak u pregovorima, Peskov je rekao: "O nekim pitanjima smo očigledno napredovali jer je bilo diskusija i razgovora, a o nekim pitanjima je lakše pronaći zajednički jezik."

Istovremeno, postoje pitanja gdje je pronalaženje zajedničkog jezika teže, rekao je, dodajući: "Nažalost, tu se još ne može potvrditi konvergencija."

Na pitanje da li je energetsko primirje još uvijek na snazi, Peskov je rekao: "Nemam šta dodati onome što sam vam rekao na prethodnom konferencijskom pozivu, gdje smo konkretno razgovarali o 1. februaru."

Prošle sedmice, Peskov je rekao da se ruska strana složila s prijedlogom američkog predsjednika Donalda Trampa da se ne izvode napadi na energetsku infrastrukturu Ukrajine kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore u Abu Dabiju.

Mogućnost sastanka Putina i Zelenskog

U vezi s mogućnošću sastanka između Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, Peskov je ponovio poziv ukrajinskom lideru da dođe u Moskvu.

- Zelenski nudi kontakte. Putin je rekao da su oni mogući u Moskvi. Ovo je naš stav. Dovoljno je dosljedan - rekao je.

- Zadržavamo otvorenost za pregovore. Vidite da se radi kroz radne grupe. Pozdravljamo to i spremni smo nastaviti ovaj rad u interesu rješavanja situacije u Ukrajini.

Komentarišući posjetu ruskog specijalnog izaslanika Kirila Dmitrijeva Majamiju 31. januara, Peskov je rekao da se diplomata bavi ekonomskim vezama s Amerikom.

- Dmitrijev predsjedava radnom grupom za ekonomsku interakciju. Uglavnom, ova pitanja spadaju u nadležnost gospodina Dmitrijeva - rekao je.

Situacija u Iranu

U vezi sa situacijom u Iranu, gdje je SAD zaprijetio intervencijom ako se ne postigne dogovor o nuklearnom programu, Peskov je rekao da Moskva i ostaje spremna da doprinese deeskalaciji.

- Rusija nastavlja svoje napore, nastavlja kontakte sa svim zainteresovanim stranama i, koliko god može, održava spremnost da doprinese smanjenju napetosti oko Irana - rekao je.

Komentarišući ideju francuskih vlasti da uspostave komunikacijski kanal s Rusijom, Peskov je rekao da je ona "ispravna".

- Sama ideja da su potrebni komunikacijski kanali je ispravna. I mi dijelimo ovo mišljenje - rekao je, dodajući da trenutno nema jasnih naznaka o mogućoj organizaciji kontakata između Putina i njegovog francuskog kolege Emanuela Makrona.

Na pitanje da li se vode razgovori s Vašingtonom i Teheranom o mogućnosti izvoza obogaćenog urana iz Irana u Rusiju, Peskov je rekao da je to pitanje dugo na dnevnom redu i da Moskva nastavlja kontakte sa svim zainteresovanim stranama.