Iranski general poručuje: "Krvna osveta trinaestog dana još nije naplaćena"

Iran je prešao na ofanzivniji pristup u svojoj vojnoj doktrini nakon dvanaestodnevnog rata u junu 2025. godine, saopćio je načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Abdolrahim Mousavi.

Drugačije lice

General Mousavi je rekao da je rat, koji je opisao kao nametnut od strane Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima, predstavljao prekretnicu u iranskoj vojnoj strategiji. Naglasio je da iranski odgovor na sukob još nije završen, upozorivši da "krvna osveta trinaestog dana" još nije naplaćena.

- Čak i najmanja greška neprijatelja dat će Iranu slobodne ruke za djelovanje - rekao je Mousavi, dodajući da će svijet uskoro vidjeti drugačije lice snažnog i odlučnog Irana.

Visoki vojni komandant upozorio je da bi svaki budući sukob imao dalekosežne posljedice, navodeći da u takvom scenariju "nijedan Amerikanac ne bi se osjećao sigurno", te da bi plamen regionalnog rata zahvatio Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike.

Govoreći o prijetnjama uvođenja pomorske blokade Iranu, Mousavi je takve ideje odbacio kao nerealne, savjetujući one koji ih zagovaraju da se vrate osnovnim principima geografije i geopolitike. Istakao je da je Iran velika i moćna zemlja koja ne može biti opkoljena niti izolirana.

Mousavi je potvrdio da je nakon dvanaestodnevnog rata Iran proveo sveobuhvatnu reviziju svog vojnog držanja, što je rezultiralo prelaskom sa pretežno defanzivne doktrine na ofanzivnu.

Objasnio je da se nova doktrina zasniva na brzim i kontinuiranim operacijama, uz oslanjanje na raznovrsne i razorne vojne strategije s ciljem nadjačavanja protivnika.

Odlučne akcije

Prema njegovim riječima, iranske akcije u okviru revidirane doktrine bit će brze, odlučne i izvan okvira američkih strateških kalkulacija, naglašavajući da Teheran neće pokazati ni najmanju nepažnju u suočavanju s prijetnjama svojem suverenitetu i sigurnosti.

Ove izjave uslijedile su dan nakon što je lider Islamske revolucije, ajatolah Seyed Ali Khamenei, uputio oštro upozorenje, rekavši da bi svaki novi rat koji započnu Sjedinjene Američke Države neizbježno prerastao u širi regionalni sukob.

- Amerikanci trebaju znati da bi, ako ovaj put započnu rat, to bio regionalni rat - rekao je ajatolah Khamenei.

Iranski zvaničnici više puta su naglasili da, iako zemlja ne traži rat, ostaje u potpunosti spremna da snažno odgovori na svaki čin agresije.