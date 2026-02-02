AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp stiže na Balkan: Želi spriječiti veći sukob NATO saveznika

M. Až.

2.2.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) planira doputovati u zvaničnu posjetu Atini, izjavila je američka ambasadorica u Grčkoj Kimberli En Gilfojl (Kimberly Ann Guilfoyle), ukazujući na sve veće interesovanje Vašingtona za jugoistočni Mediteran.

Govoreći u Atini na predstavljanju novog dokumentarnog filma prve dame SAD Melanije Tramp (Melania Trump), Gilfojl je kazala da se raduje dolasku američkog predsjednika i njegove supruge u Grčku, prenosi Euraktiv.

- Znam da će predsjednik doći i zaista se radujem njihovoj posjeti, kao i Melanijinoj. To bi bila velika čast za zemlju - navela je Gilfojl.

Američka ambasadorica u Grčkoj nije precizirala kada bi posjeta mogla biti realizirana, niti da li bi Tramp tom prilikom obišao i druge zemlje od strateškog značaja za SAD, poput Izraela, Kipra ili Turske.

Prema ocjenama Euraktiva, sama najava posjete ima značajnu političku težinu za jugoistočnu Evropu, region koji je opterećen tenzijama zbog pomorskih sporova, posebno između Grčke i Turske, kao i neslaganjima oko energetskih resursa.

Od Trampovog ponovnog izbora, američke kompanije pojačale su ulaganja u istraživanje gasa i nafte u istočnom Mediteranu.

Gilfojl je ranije Grčku opisala kao "ključnog aktera u energetskoj budućnosti Evrope".

Za razliku od većine partnera SAD u Evropskoj uniji, Atina dijeli Trampov stav da Evropa treba povećati uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Sjedinjenih Američkih Država.

Analitičari ocjenjuju da pojačano američko interesovanje za energetski potencijal jugoistoka Evrope može promijeniti postojeće odnose u regionu i izvršiti pritisak na dugogodišnje rivale da pronađu političko rješenje.

